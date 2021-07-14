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    9 günde 18 bin Suriyeli ülkesine döndü

    9 günde 18 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Kurban Bayramı dolayısı ile sınır hattından geçen Suriyelilerin sayısı, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen arttı. Sayı 9'uncu gün itibarıyla 18 bin oldu.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 14:42
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    Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler; Kilis Valiliği izniyle Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine dönmeye devam ediyor.

    Sabah 09.00’da başlayan geçişler, Göç İdaresi kontrolünde gerçekleştirildi.

    SICAKLIK 40 DERECE

    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı bölgelere giden Suriyelilerin geçişleri, hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasına rağmen arttı.

    9 günde 18 bin Suriyeli ülkesine döndü #1

    SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR

    Suriyeli vatandaşlar, ülkelerindeki yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyalarla birlikte sınır hattından geçiş yaptı.

    Bugün itibarıyla sınır hattından geçiş yapan Suriyeli sayısı, 9'uncu gününde 18 bin oldu.

    Kurban Bayramı'na yaklaştıkça ülkelerine giden Suriyelilerin sayısında artış yaşanması bekleniyor.

    9 günde 18 bin Suriyeli ülkesine döndü VİDEO

    9 günde 18 bin Suriyeli ülkesine döndü #2

    RANDEVULU SİSTEMLE SINIR GEÇİŞİ

    Önceki yıllarda sınırda yaşanan izdihamlar, Kilis'te başlatılan randevulu geçiş sistemi sayesinde bu yıl görülmedi.

    Kilis Valiliği tarafından 5 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri arasında verilen randevularla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri'yle diğer şehirlere gidiliyor.

    İl Göç İdaresi koordinesinde Suriyelilerin, polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor.

    9 günde 18 bin Suriyeli ülkesine döndü #3

    DÖNÜŞLER 31 ARALIK'A KADAR

    Pazar gününe kadar geçişlerin devam edeceği belirtilirken, ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye geri dönebilecek.

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