15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

Gemiye saldırarak Azerbaycanlı denizcinin ölümüne yol açan korsanlarla iletişim sağlandı. Gemi personelinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Geçen hafta cumartesi günü, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde bulunan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisi, Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i, korsanlar tarafından kaçırıldı.

SALDIRIDA BİR DENİZCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzenlenen saldırıda 1 Azerbaycan vatandaşı denizci hayatını kaybetti. Korsanların, geminin işletmecisi Boden Denizcilik ve ortakları ile irtibata geçtiği, kaçırılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

"Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."