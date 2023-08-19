17 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, askeri eğitim almaya başladı İspanyol tahtının genç varisi, askeri okula kayıt yaptırdıktan sonra görüntülendi. Eğitimleri başlayan Leonor, "Hayatımın önemli bir anı" dedi.

ensonhaber.com

İspanya Prensesi Leonor, askeri okulda objektiflere yansıdı.

Kral Felipe'nin 17 yaşındaki kızı Prenses Leonor, 3 yıl boyunca askeri eğitim alacak.

İspanyol tahtının varisi, Zaragoza Askeri Akademisi'ne kayıtlı isimler arasındaki yerini aldı.

Kamuflaj giyen Leonor'un, derslere yoğun bir şekilde konsantre olduğu görüldü.

Askeri kıyafetini giydi

51 yaşındaki annesi Kraliçe Letizia gibi şık stiliyle tanınan Prenses, bu kez askeri kıyafetiyle konuşuluyor.

Leonor'a, babası Kral Felipe'nin yanı sıra annesi Kraliçe Letizia ve 16 yaşındaki kız kardeşi Infanta Sofia da eşlik etti.

Eğitim süreci belli oldu

Genç İspanyol, Zaragoza'daki Harp Akademisi'nde eğitim gördükten sonra donanma okuluna gidecek ve üç yılını Hava Akademisi'nde tamamlayacak.

Ekim ayında 18 yaşına girecek olan Prenses, 5 Temmuz'da düzenlenen bir ödül töreninde askeri öğrenci olma isteğini dile getirmişti.

"Hayatımın önemli bir anı"

"Liseyi yeni bitirdim ve askeri eğitim dönemi ile yeni bir aşamaya başlamak üzereyim." diyen Leonor, şunları ifade etmişti:

İspanyolların silahlı kuvvetlerimize verdiği değerden dolayı mutluyum. Hayatımın önemli bir anı. Öğrenmeye devam etmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için çok heyecanlı ve kararlıyım.

Saçlarını kestirecek

Mail'in aktardığına göre, İspanya Prensesi Leonor, 12 öğrenciyle bir odada kalıyor. Eğitim için saçlarını kestirecek Leonor'a temel askeri teçhizat verilecek.

Harp Okulu, yatılı okul gibi hafta içi katı ders programı izliyor. Leonor, hafta sonları evine dönebilecek.