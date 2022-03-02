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- 19 yaşındaki Ukraynalı biatlet, Harkov'daki Rus saldırısında öldü
19 yaşındaki Ukraynalı biatlet, Harkov'daki Rus saldırısında öldü
Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
- İHA
- 02.03.2022 - 10:44
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna saldırıları 7'nci gününde devam ediyor.
Rus saldırıları nedeniyle silahlanan halk ülkelerini savunmayı sürdürüyor.
Çıkan çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, gençlerin de hayatlarını kaybetmeleri geride acı hatıralar bırakıyor.
19 YAŞINDAKİ ESKİ BİATLET VEFAT ETTİ
19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, dün Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
Genç sporcunun vefatı, Ukraynalıları üzdü.