Euro
15.65
0.92%
Dolar
14.05
1.10%
Altın
877.66
1.00%
Borsa
1972
0.10%
Bitcoin
614.229
2.52%
BTXN Coin
36.76
-0.91%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    19 yaşındaki Ukraynalı biatlet, Harkov'daki Rus saldırısında öldü

    Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    19 yaşındaki Ukraynalı biatlet, Harkov'daki Rus saldırısında öldü

    Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna saldırıları 7'nci gününde devam ediyor.

    Rus saldırıları nedeniyle silahlanan halk ülkelerini savunmayı sürdürüyor.

    Çıkan çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, gençlerin de hayatlarını kaybetmeleri geride acı hatıralar bırakıyor.

    19 YAŞINDAKİ ESKİ BİATLET VEFAT ETTİ

    19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, dün Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

    Genç sporcunun vefatı, Ukraynalıları üzdü.

    19 yaşındaki Ukraynalı biatlet, Harkov daki Rus saldırısında öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Mart ayının diğer adı: Vergi ayı
    Ekonomi

    Mart ayının diğer adı: Vergi ayı

    Gülben Ergen'e üstsüz poz sorusu
    Magazin

    Gülben Ergen'e üstsüz poz sorusu

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Görüş Bildir