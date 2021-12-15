2001'li yıldız Billie Eilish'ten 'pornografi' itirafı: Beynimi mahvetti, harap oldum....

Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren cinsel içerikli videolara maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde evden eğitimle büyüyen genç sanatçı, şimdiye dek 7 Grammy ödülü kazanan şarkıcı Billie Eilish, samimi itiraflarda bulundu.

Pornografik videolar izlemeye 11 yaşında başladığını ve bu bağımlılığının 'beynini mahvettiğini' açıklayan Eilish, bunun nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlattı.

Cumartesi günü 20. doğumgününü kutlayacak olan Eilish, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"BEYNİMİ MAHVETTİ"

"Bence porno bir rezalet. Dürüst olmak gerekirse, eskiden çok porno izlerdim. 11 yaşındayken porno izlemeye başladım. Bu bana havalı çocuklardan biri gibi hissetmeme yardımcı oluyordu. Pornonun beynimi gerçekten mahvettiğini düşünüyorum ve bu kadar çok pornoya maruz kaldığım için inanılmaz derecede harap hissediyorum."





AŞK HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İkinci albümü Happier Than Ever'daki Male Fantasy şarkısında evde yalnız kalmaktan ve pornografiyle dikkatini dağıtmaktan bahseden Eilish, şimdilerde 'bozuk bir ilişki' olarak tanımladığı bu alışkanlığına tepki göstererek, bu kadar çok porno izlemenin sorun olmayacağını düşündüğü için kendisine kızdığını söyledi:

"Yapıtığım ilk birkaç sekste, aslında iyi olmayan şeylere hayır demiyordum. Çünkü çekici bulmam gereken şeyin bu olduğunu düşündüm."

Ünlü sanatçı ayrıca, ünlü olmanın aşk hayatını olumsuz etkilediğinden yakındı:

"İnsanlar ya senden korktuğunda ya da senin hakkında onların liglerinin dışında olduğunu düşündüğünde insanlarla tanışmak gerçekten zor."





ARTIK UTANÇ VERİCİ

Söyleşiyi yapan Howard Stern'in, 'Happier Than Ever' albümündeki 'Male Fantasy' (Erkek Fantazisi) şarkısı hakkında sorduğu bir sorunun ardından Eilish, artık cinsel içerikli videoların "utanç verici" olduğunu düşündüğünü söyledi.