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Haber Merkezi

Amerika'da başkanlık yarışı tüm heyecanıyla sürüyor.

Yarışın güçlü adayı olan Donald Trump için, doktorlar tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ABD’de 200’den fazla ruh sağlığı uzmanı, eski Başkan Donald Trump’ın “şiddetli, tedavi edilemez bir kişilik bozukluğu” olarak tanımlanan "malign narsisizm" belirtilerine sahip olduğunu belirten açık bir mektup yayınladı.

Anti-Psychopath Pac adlı siyasi eylem komitesi tarafından finanse edilen ilan, New York Times’ta tam sayfa olarak yer aldı ve Trump'ın "demokrasi için varoluşsal bir tehdit" olduğunu vurguladı.

AĞIR ELEŞTİRİLER GELDİ

Mektupta, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın (DSM V) tanı kriterlerine göre Trump’ın “toplumsal normlara uymama,” “tekrarlayan yalan söyleme,” “başkalarının güvenliğini umursamama” ve “pişmanlık duymama” gibi davranış bozuklukları gösterdiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu davranışların Trump'ı "aldatıcı, yıkıcı, yanılsama içinde ve tehlikeli" kıldığını belirtti.

Bu eleştiriler, Trump’ın 2020’ye kadar danışmanı olan Kellyanne Conway’in eski eşi George Conway tarafından yönetilen Anti-Psychopath Pac tarafından organize edildi.

George Conway, Trump’ın başkanlığı süresince Lincoln Project adlı Cumhuriyetçi grup ile de eleştiriler yöneltmişti.

TRUMP'A YÖNELİK DİĞER İDDİALAR

Amerikan Psikiyatri Birliği, doğrudan tanı koymadıkları kişilere yönelik psikiyatrik değerlendirmelerin etik olmadığını belirten Goldwater Kuralı’na dikkat çekti.

Ancak mektup, Trump’ın “binlerce saat boyunca gözlemlenen” davranışlarının uzmanlar tarafından tespit edilebilecek açık belirtiler sunduğunu iddia etti.

Mektupta ayrıca, Trump'ın bilişsel gerileme belirtileri gösterdiği belirtilerek “tam bir nörolojik muayeneden geçmesi gerektiği” ifade edildi.

Öte yandan Trump’ın rakibi olan Demokrat aday Kamala Harris, Trump’ı “giderek daha dengesiz ve akıl sağlığından yoksun” olarak nitelendirdi.

ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Trump’ın sağlık durumu, yaşı ve geçmiş iddiaları tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor.