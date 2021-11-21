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    Suudi Arabistan’a kar yağdı

    Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. Bölgede sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 23:56
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    Suudi Arabistan’a kar yağdı

    Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.

    SICAKLIK 7 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

    Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

    Suudi Arabistan’a kar yağdı VİDEO

    Suudi Arabistan’a kar yağdı #1

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