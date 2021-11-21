Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. Bölgede sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.

Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.

SICAKLIK 7 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan’a kar yağdı VİDEO