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Suudi Arabistan’a kar yağdı
Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. Bölgede sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.
- İHA
- 21.11.2021 - 23:35
- Güncelleme : 21.11.2021 - 23:56
Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.
SICAKLIK 7 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.
Suudi Arabistan’a kar yağdı VİDEO