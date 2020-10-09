2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2020 Nobel Barış Ödülü'nü, açlıkla mücadele çabalarından dolayı Dünya Gıda Programı kazandı.

2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Nobel Komitesi, 2020 Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma verdi.

Ödülü, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (World Food Programme) kazandı.

'AÇLIKLA MÜCADELE ADIMLARI' ÖDÜL GETİRDİ

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "'Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları' nedeniyle Dünya Gıda Programı ödülü hak etti." denildi.

Komite en son 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermişti. 2017 yılındaki ödül Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) layık görülmüştü.

DÜNYA GIDA PROGRAMI NELER İÇERİYOR?

BM Dünya Gıda Programı (WFP), yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gıda yardımı sağlanması, acil durum ve kriz anlarında ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması, BM kuruluşları ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yardım faaliyetleri yürütüyor.