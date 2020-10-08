2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı belli oldu

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazanan ismi, ABD'li şair Louise Glück oldu.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu.

Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü 77 yaşındaki ABD'li kadın şair Louise Glück'e verdi.

"KUSURSUZ ŞİİRSEL SES"

Ödül, Glück'e "Sade güzelliği ile bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi" için verildi.

Glück’e, 10 milyon İsveç Crown’u (1.1 milyon dolar) para ödülü verilecek.

LOUISE GLUCK KİMDİR?

Amerikalı şair Louise Glück, 1943'te New York'ta doğdu ve Cambridge, Massachusetts'te yaşıyor. Connecticut, New Haven, Yale Üniversitesi'nde İngilizce profesörüdür.

Glück, 1968'de 'Firstborn' ile ilk çıkışını yaptı ve kısa süre sonra Amerikan çağdaş edebiyatının en önde gelen şairlerinden biri olarak kabul edildi. On iki şiir derlemesi ve şiir üzerine birkaç cilt deneme yayınladı.

Louise Glück, edebiyatta evrensel olanı arar ve bu konuda eserlerinin çoğunda bulunan mitlerden ve klasik motiflerden ilham alır.