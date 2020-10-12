2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü, Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a gitti.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananları açıkladı.

Ödülün sahipleri Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson oldu.

Milgrom ve Wilson, açık artırma teorisindeki iyileştirmeler ve yeni açık artırma formatları ortaya koymaları dolayısıyla ödüle layık görüldü

Çalışmanın, dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı kaydedildi.

YENİ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ GELİŞTİRDİLER

Akademi'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, her zaman en yüksek teklifi verene satışın gerçekleştirildiği veya en ucuz teklifi verenden satın alma işleminin yapıldığı anımsatıldı.

Açık artırma teorisini kullanan araştırmacıların, farklı teklif verme kurallarının sonuçlarını ve açık artırma biçimini anlamaya çalıştığı belirtildi.

WILSON VE MILGROM'UN ÇALIŞMALARI

Robert Wilson, ortak bir değere sahip nesnelerin açık artırmaları için teori geliştirdi. Wilson'ın çalışması, radyo frekanslarının gelecekteki değerini veya belirli bir alandaki minerallerin hacmini içeriyor.

Wilson, rasyonel teklif sahiplerinin neden teklifleri ortak değer için kendi en iyi tahminlerinin altına koyma eğiliminde olduklarını gösterdi. Teklif sahiplerinin çok fazla ödeme yaparak kaybetme konusunda endişelendiğine dikkat çekildi.

Paul Milgrom, yalnızca ortak değerlere değil, aynı zamanda teklif verenden teklif verene değişen özel değerlere de olanak tanıyan daha genel bir açık artırma teorisi formüle etti.

Bir dizi iyi bilinen açık artırma formatlarındaki teklif stratejilerini inceleyen Milgrom, teklif verenlerin bu süreçte birbirlerinin tahmini değerleri hakkında daha fazla bilgi edindiklerinde satıcıya daha yüksek beklenen gelir sağlayacağını gösterdi.

"TOPLUMA BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR"

Milgrom ve Wilson, birbiriyle ilişkili birçok nesneyi aynı anda açık artırmaya çıkarmak için yeni formatlar icat etti.

Nobel Ödül Komitesi'nin Başkanı Peter Fredriksson, "Bu yılki Ekonomi Ödülü Sahipleri temel teori ile başladı ve daha sonra sonuçlarını pratik uygulamalarda kullandı. Keşifleri topluma büyük fayda sağlıyor." dedi.