2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.

1896 tarihinde vasiyetnamesi üzere Alfred Nobel tarafından kurulan dernek aracılığı ile 1901 yılında verilmeye başlanan Nobel Ödülü'nün 2020 Fizyoloji ve Tıp dalındaki kazananları açıklandı.

Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri, Nobel'in resmi Twitter hesabından duyuruldu.

HEPATİT C ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C alanında çalışma yürüterek, bilime büyük katkı sağlayan 3 isme verildi.

Dünya çapında 70 milyondan fazla hepatit vakası görülürken, kanser başlangıcına da sebep olan Hepatit C'nin yılda 400 bin ölüme sebep olduğu biliniyor.

3 İSME VERİLDİ

Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice, Nobel Tıp Ödülü almaya hak kazandı.