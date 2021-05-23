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    2021 Eurovision 1'incisi Maneskin'in solistine uyuşturucu soruşturması

    524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin, kutlama esnasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İddiaların ardından hafta içi soruşturma başlatılacağı aktarıldı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 12:48
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    2021 Eurovision 1'incisi Maneskin'in solistine uyuşturucu soruşturması

    Hollanda'da, Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yıl 65'incisi düzenlendi.

    Yarışmada "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

    26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

    UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI BAŞLATILACAK

    Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı.

    Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

    2021 Eurovision 1 incisi Maneskin in solistine uyuşturucu soruşturması #1

    YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

    Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.

    Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre’yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.

    2021 Eurovision 1 incisi Maneskin in solistine uyuşturucu soruşturması #2

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