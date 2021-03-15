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    2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

    Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu. Geceye Beyonce ile Taylor Swift damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 08:11
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    2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

    2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları, Trevor Noah'ın sunduğu törende açıklandı.

    Beyonce ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı.

    Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken; Beyonce, 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak tarihe geçti.

    9 YAŞINDA GRAMMY ÖDÜLÜ OLDU

    Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Megan Thee Stallion, en iyi rap şarkıcısı seçilen ilk kadın oldu.

    2021 Grammy Ödülleri nin sahipleri belli oldu #1

    İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar:

    EN İYİ YENİ SANATÇI

    Megan Thee Stallion

    EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

    Rain On Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)

    YILIN KAYDI

    Everything I Wanted, Billie Eilish

    YILIN ALBÜMÜ

    Folklore, Taylor Swift

    YILIN ŞARKISI

    “I Can’t Breathe” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

    EN İYİ YENİ ŞARKICI

    Megan Thee Stallion

    EN İYİ POP ALBÜMÜ

    Future Nostalgia, Dua Lipa

    EN İYİ R&B PERFORMANSI

    Black Parade, Beyonce

    EN İYİ RAP ŞARKISI

    'Savage,' Beyonce, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyonce)

    2021 Grammy Ödülleri nin sahipleri belli oldu #2

    EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

    Watermelon Sugar, Harry Styles

    EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI

    Lockdown, Anderson Paak

    EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM

    YHLQMDLG, Bad Bunny

    EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

    Wildcard, Miranda Lambert

    EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

    “Crowded Table,” Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna (The Highwomen)

    EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI

    “10,000 Hours,” Dan + Shay & Justin Bieber

    2021 Grammy Ödülleri nin sahipleri belli oldu #3

    EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

    The New Abnormal, The Strokes

    EN İYİ ROCK ŞARKISI

    Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

    EN İYİ ROCK PERFORMANSI

    Shameika, Fiona Apple

    EN İYİ RAP ALBÜMÜ

    King’s Disease, Nas

    EN İYİ RAP PERFORMANSI

    “Savage,” Megan Thee Stallion feat Beyonce

    EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

    Rain on Me, Lady Gaga ve Ariana Grande

    EN İYİ R&B ALBÜMÜ

    Bigger Love, John Legend

    EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ

    It Is What It Is, Thundercat

    2021 Grammy Ödülleri nin sahipleri belli oldu #4

    EN İYİ R&B ŞARKISI

    “Better Than I Imagine,” Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson (Robert Glasper feat H.E.R and Meshell Ndegeocello)

    EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

    Anything For You, Ledisi

    EN İYİ ALTERNATİF ALBÜM

    Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

    EN İYİ KLİP

    Brown Skin Girl, Beyonce

    EN İYİ FİLM ŞARKISI

    “No Time To Die” [No Time To Die filmi], Billie Eilish O’Connell & Finneas Baird O’Connell (Billie Eilish)

    EN İYİ SOUNDTRACK

    Joker, Hildur Gudnadottir

    EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK

    JoJo Rabbit

    2021 Grammy Ödülleri nin sahipleri belli oldu #5

    EN İYİ MÜZİK FİLMİ

    Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt

    EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

    Black Mitzvah, Tiffany Haddish

    EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

    Bubba, Kaytranada

    EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ

    More Guitar Stories, Jim “Kimo” West

    EN İYİ LATİN ROCK/ALTERNATİF ALBÜM

    La Conquista Del Espacio, Fito Paez

    EN İYİ FOLK ALBÜMÜ

    All The Good Times, Gillian Welch & David Rawlings

    EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ

    Got To Be Tough, Toots & The Maytals

    2021 Grammy Ödülleri nin sahipleri belli oldu #6

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