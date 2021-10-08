2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü'nun bu yılki kazananı iki isim oldu.

Ödül, gazeteci Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a layık görüldü.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİ ÖDÜL GETİRDİ

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, yaptığı açıklamada, Rusya’da yayın yapan Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov ile Filipinli Maria Ressa’yı, demokrasi ve ifade özgürlüğüne verdikleri hizmetten dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüklerini bildirdi.

"GERÇEKLERE DAYALI GAZETECİLİK"

Reiss-Andersen, “Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı koruma sağlamaya hizmet ediyor.” ifadesini kullandı.

MARIA RESSA VE DMITRY MURATOV KİMDİR

Muratov, 1993 yılında Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın kurucularından biriydi. Nobel komitesi, "Novaya Gazeta, bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi ve iktidara karşı temelde eleştirel bir tutum sergiliyor." açıklamasında bulundu.

Filipinli-ABD’li gazeteci ve yazar Ressa, Filipinler merkezli haber portalı Rappler’in kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapıyor.​​​​​​​