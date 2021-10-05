2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahipleri Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi oldu.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

Bu yılki ödül, 3 bilim insanı arasında paylaşıldı.

ÖDÜLÜ PAYLAŞTILAR

Nobel komitesi, ödülü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verdi.

İKLİM VE HAVA DURUMU ARASINDAKİ BAĞLANTI MODELLERİ ÖDÜL GETİRDİ

Ödül sahiplerinden Manabe’nin çalışmalarının atmosferdeki karbondioksitin Dünya’nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Manabe’nin çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu söylendi.

Hasselmann hakkında ise “Nobel Ödülü kazanan Hasselmann, iklim ve hava durumu arasındaki bağlantıyı kuran modeli yarattı. Onun metodu atmosferin ısısının artmasının insanların yaydığı karbondioksit olduğunu ortaya koydu.” açıklaması yapıldı.

KARMAŞIK SİSTEMLER TEORİSİNDE BÜYÜK KATKILAR

Parisi hakkındaki açıklamada da “1980 civarında, Parisi, düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı.” denildi.

SON 10 YILDA NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN İSİMLER

2011 yılından bu yıla kadar ödül kazanan isimler ise şu şekilde:

2011: Saul Perlmutter

2012: Serge Haroche

2013: François Englert

2014: Hiroshi Amano

2015: Takaaki Kajita

2016: Duncan Haldane

2017: Rainer Weiss / Barry Barish / Kip Thorne

2018: Arthur Ashkin / Gerard Mourou / Donna Strickland

2019: James Peebles / Michel Mayor / Didier Queloz

2020: Roger Penrose / Reinhard Genzel / Andrea Ghez