Euro
10.7012
0.26%
Dolar
9.2217
0.48%
Altın
524.64
-1.05%
Borsa
1.402
-0.67%
Bitcoin
551.542
5.27%
EXEN Coin
22.00
0.68%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    2021 yılının en değerli 100 markası

    2021 yılının en değerli 100 markası

    Bu yıl içerisinde 100 şirket pandemi etkisiyle yaşanan ekonomik krize rağmen değerlerini yüzde 42 oranında artırmayı başardı. Listede ilk üçe giren markalar; Amazon, Apple ve Google oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, küresel krizi de peşinde getirdi.

    Salgın birçok şirketi olumsuz yönde etkilerden, bazı şirketleri ise hiç etkilemedi.

    Bu kapsamda Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını belirledi.

    Şirketin verilerine göre; belirlenen 100 markanın toplam değeri yüzde 42 artışla 7 trilyon dolara ulaştı.

    ZİRVE AMAZON'UN

    Listenin ilk sırasında 683 milyar dolar ile ABD'li e-ticaret şirketi Amazon yer aldı.

    Böylelikle toplam marka değerini yüzde 64 artıran Amazon, art arda "üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi" ünvanını kazandı.

    İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 100 MARKASI:

    1- AMAZON

    683.85 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #1

    2- APPLE

    612 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #2

    3- GOOGLE

    458 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #3

    4- MICROSOFT

    410,27 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #4

    5- TENCENT

    240,93 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #5

    6- FACEBOOK

    226,74 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #6

    7- ALİBABA

    196.91 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #7

    8- VISA

    191,29 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #8

    9- MCDONALD'S

    154.92 MİLYAR DOLAR
    Yiyecek ve İçecek

    2021 yılının en değerli 100 markası #9

    10- MASTERCARD

    112,88 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #10

    11- MOUTAI

    109,33 MİLYAR DOLAR
    Yiyecek ve İçecek

    2021 yılının en değerli 100 markası #11

    12- NVIDIA

    104,76 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #12

    13- VERIZON

    101,94 MİLYAR DOLAR
    Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #13

    14- AT&T

    100,65 MİLYAR DOLAR
    Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #14

    15- IBM

    91,34 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #15

    16- COCA-COLA

    87.6 MİLYAR DOLAR
    İçecek

    2021 yılının en değerli 100 markası #16

    17- NIKE

    83.71 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Ürünleri ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #17

    18- INSTAGRAM

    82,9 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #18

    19- PAYPAL

    80.62 MİLYAR DOLAR
    Ödeme

    2021 yılının en değerli 100 markası #19

    20- ADOBE

    78,52 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #20

    21- LOUIS VUITTON

    75,73 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #21

    22- UPS

    73.02 MİLYAR DOLAR
    Lojistik

    2021 yılının en değerli 100 markası #22

    23- INTEL

    71,94 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #23

    24- NETFLIX

    71,13 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #24

    25- THE HOME DEPOT

    70,52 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #25

    26- SAP

    69,24 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #26

    27- ACCENTURE

    64,73 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #27

    28- ORACLE

    60,84 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #28

    29- STARBUCKS

    60,27 MİLYAR DOLAR
    Yiyecek ve İçecek

    2021 yılının en değerli 100 markası #29

    30- WALMART

    59,52 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #30

    31- XFINITY

    59 MİLYAR DOLAR
    Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #31

    32- MARLBORO

    57.01 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #32

    33- DISNEY

    55,22 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #33

    34- MEITUAN

    52,40 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #34

    35- TEXAS INSTRUMENTS

    49,24 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #35

    36- SALESFORCE

    48,98 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #36

    37- QUALCOMM

    48,36 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #37

    38- SPECTRUM

    47,28 MİLYAR DOLAR
    Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #38

    39- YOUTUBE

    47,1 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #39

    40- CHANEL

    47,05 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #40

    41- CİSCO

    46,82 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

    2021 yılının en değerli 100 markası #41

    42- SAMSUNG

    46,77 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #42

    43- HERMÈS

    46,4 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #43

    44- JD

    44,52 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #44

    45- TIKTOK

    43,52 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #45

    46- DEUTSCHE TELEKOM

    43,1 MİLYAR DOLAR
    Telekom Sağlayıcısı

    2021 yılının en değerli 100 markası #46

    47- TESLA

    42.61 MİLYAR DOLAR
    Otomotiv

    2021 yılının en değerli 100 markası #47

    48- L'OREAL PARIS

    38,31 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #48

    49- PİNG

    38,05 MİLYAR DOLAR
    Sigorta

    2021 yılının en değerli 100 markası #49

    50- HUAWEİ

    38.02 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #50

    51- ICBC

    37,77 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #51

    52- ZOOM

    36,93 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

    2021 yılının en değerli 100 markası #52

    53- INTUİT

    35,87 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

    2021 yılının en değerli 100 markası #53

    54- LİNKEDİN

    35,52 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #54

    55- COSTCO

    35,14 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #55

    56- GUCCI

    33,84 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #56

    57- AMD

    32,92 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

    2021 yılının en değerli 100 markası #57

    58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

    31,28 MİLYAR DOLAR
    İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

    2021 yılının en değerli 100 markası #58

    59- XBOX

    30,4 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #59

    60- VODAFONE

    29,74 MİLYAR DOLAR Telekom Sağlayıcıları

    2021 yılının en değerli 100 markası #60

    61- AMERICAN EXPRESS

    28,58 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #61

    62- WELLS FARGO

    28 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #62

    63- RBC

    27,61 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #63

    64- TOYOTA

    26,97 MİLYAR DOLAR
    Otomotiv

    2021 yılının en değerli 100 markası #64

    65- HAIER

    26,42 MİLYAR DOLAR Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #65

    66- HDFC BANKASI

    26,37 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #66

    67- MERCEDES-BENZ

    25,84 MİLYAR DOLAR
    Otomotiv

    2021 yılının en değerli 100 markası #67

    68- CHINA MOBILE

    25,82 MİLYAR DOLAR Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #68

    69- BUDWEISER

    25,55 MİLYAR DOLAR
    Yiyecek ve İçecek

    2021 yılının en değerli 100 markası #69

    70- XIAOMI

    24.89 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #70

    71- BMW

    24,82 MİLYAR DOLAR
    Otomotiv

    2021 yılının en değerli 100 markası #71

    72- DELL

    24,78 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #72

    73- LIC

    24,14 MİLYAR DOLAR
    Sigortacılık

    2021 yılının en değerli 100 markası #73

    74- J.P. MORGAN

    24,11 MİLYAR DOLAR
    Finansal hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #74

    75- SIEMENS

    23,64 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #75

    76- FEDEX

    23,59 MİLYAR DOLAR
    Lojistik

    2021 yılının en değerli 100 markası #76

    77- BAİDU

    23,36 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #77

    78- UBER

    22.41 MİLYAR DOLAR
    Ulaşım

    2021 yılının en değerli 100 markası #78

    79- ADİDAS

    22.34 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #79

    80- CHASE

    21,83 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #80

    81- PİNDUODUO

    21,73 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #81

    82- SNAPCHAT

    21.61 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #82

    83- ZARA

    21,38 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #83

    84- IKEA

    21,02 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #84

    85- UNİTED HEALTHCARE

    20.87 MİLYAR DOLAR Sigortacılık

    2021 yılının en değerli 100 markası #85

    86- LOWE'S

    20.67 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende Satışı

    2021 yılının en değerli 100 markası #86

    87- AIA

    20.6 MİLYAR DOLAR
    Sigortacılık

    2021 yılının en değerli 100 markası #87

    88- NTT

    20.48 MİLYAR DOLAR
    Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #88

    89- AUTODESK

    20,45 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji

    2021 yılının en değerli 100 markası #89

    90- TD

    20.21 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #90

    91- ORANGE

    20.2 MİLYAR DOLAR
    Telekom

    2021 yılının en değerli 100 markası #91

    92- DHL

    20.14 MİLYAR DOLAR
    Lojistik

    2021 yılının en değerli 100 markası #92

    93- DİDİ CHUXİNG

    20.04 MİLYAR DOLAR
    Ulaştırma

    2021 yılının en değerli 100 markası #93

    94- CHINA CONSTRUCTION BANK

    19.78 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #94

    95- PAMPERS

    19.62 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #95

    96- KE

    19,5 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #96

    97- COMMONWEALTH BANK

    19.47 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #97

    98- BANK OF AMERICA

    19.32 MİLYAR DOLAR
    Finansal Hizmetler

    2021 yılının en değerli 100 markası #98

    99- SPOTIFY

    19.28 MİLYAR DOLAR
    Medya ve Eğlence

    2021 yılının en değerli 100 markası #99

    100- COLGATE

    18,89 MİLYAR DOLAR
    Tüketim Malları ve Perakende

    2021 yılının en değerli 100 markası #100

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir