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- 2021 yılının en değerli 100 markası
2021 yılının en değerli 100 markası
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 15:41
- Güncelleme : 15.10.2021 - 16:11
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, küresel krizi de peşinde getirdi.
Salgın birçok şirketi olumsuz yönde etkilerden, bazı şirketleri ise hiç etkilemedi.
Bu kapsamda Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını belirledi.
Şirketin verilerine göre; belirlenen 100 markanın toplam değeri yüzde 42 artışla 7 trilyon dolara ulaştı.
ZİRVE AMAZON'UN
Listenin ilk sırasında 683 milyar dolar ile ABD'li e-ticaret şirketi Amazon yer aldı.
Böylelikle toplam marka değerini yüzde 64 artıran Amazon, art arda "üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi" ünvanını kazandı.
İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 100 MARKASI:
1- AMAZON
683.85 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
2- APPLE
612 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
3- GOOGLE
458 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
4- MICROSOFT
410,27 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
5- TENCENT
240,93 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
6- FACEBOOK
226,74 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
7- ALİBABA
196.91 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
8- VISA
191,29 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
9- MCDONALD'S
154.92 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
10- MASTERCARD
112,88 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
11- MOUTAI
109,33 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
12- NVIDIA
104,76 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
13- VERIZON
101,94 MİLYAR DOLAR
Telekom
14- AT&T
100,65 MİLYAR DOLAR
Telekom
15- IBM
91,34 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
16- COCA-COLA
87.6 MİLYAR DOLAR
İçecek
17- NIKE
83.71 MİLYAR DOLAR
Tüketim Ürünleri ve Perakende
18- INSTAGRAM
82,9 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
19- PAYPAL
80.62 MİLYAR DOLAR
Ödeme
20- ADOBE
78,52 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
21- LOUIS VUITTON
75,73 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
22- UPS
73.02 MİLYAR DOLAR
Lojistik
23- INTEL
71,94 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
24- NETFLIX
71,13 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
25- THE HOME DEPOT
70,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
26- SAP
69,24 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
27- ACCENTURE
64,73 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
28- ORACLE
60,84 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
29- STARBUCKS
60,27 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
30- WALMART
59,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
31- XFINITY
59 MİLYAR DOLAR
Telekom
32- MARLBORO
57.01 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
33- DISNEY
55,22 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
34- MEITUAN
52,40 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
35- TEXAS INSTRUMENTS
49,24 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
36- SALESFORCE
48,98 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
37- QUALCOMM
48,36 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
38- SPECTRUM
47,28 MİLYAR DOLAR
Telekom
39- YOUTUBE
47,1 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
40- CHANEL
47,05 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
41- CİSCO
46,82 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
42- SAMSUNG
46,77 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
43- HERMÈS
46,4 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
44- JD
44,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
45- TIKTOK
43,52 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
46- DEUTSCHE TELEKOM
43,1 MİLYAR DOLAR
Telekom Sağlayıcısı
47- TESLA
42.61 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
48- L'OREAL PARIS
38,31 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
49- PİNG
38,05 MİLYAR DOLAR
Sigorta
50- HUAWEİ
38.02 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
51- ICBC
37,77 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
52- ZOOM
36,93 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
53- INTUİT
35,87 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
54- LİNKEDİN
35,52 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
55- COSTCO
35,14 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
56- GUCCI
33,84 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
57- AMD
32,92 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
31,28 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
59- XBOX
30,4 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
60- VODAFONE
29,74 MİLYAR DOLAR Telekom Sağlayıcıları
61- AMERICAN EXPRESS
28,58 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
62- WELLS FARGO
28 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler
63- RBC
27,61 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
64- TOYOTA
26,97 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
65- HAIER
26,42 MİLYAR DOLAR Teknoloji
66- HDFC BANKASI
26,37 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
67- MERCEDES-BENZ
25,84 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
68- CHINA MOBILE
25,82 MİLYAR DOLAR Telekom
69- BUDWEISER
25,55 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
70- XIAOMI
24.89 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
71- BMW
24,82 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
72- DELL
24,78 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
73- LIC
24,14 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık
74- J.P. MORGAN
24,11 MİLYAR DOLAR
Finansal hizmetler
75- SIEMENS
23,64 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
76- FEDEX
23,59 MİLYAR DOLAR
Lojistik
77- BAİDU
23,36 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
78- UBER
22.41 MİLYAR DOLAR
Ulaşım
79- ADİDAS
22.34 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
80- CHASE
21,83 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
81- PİNDUODUO
21,73 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
82- SNAPCHAT
21.61 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
83- ZARA
21,38 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende
84- IKEA
21,02 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
85- UNİTED HEALTHCARE
20.87 MİLYAR DOLAR Sigortacılık
86- LOWE'S
20.67 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende Satışı
87- AIA
20.6 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık
88- NTT
20.48 MİLYAR DOLAR
Telekom
89- AUTODESK
20,45 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
90- TD
20.21 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
91- ORANGE
20.2 MİLYAR DOLAR
Telekom
92- DHL
20.14 MİLYAR DOLAR
Lojistik
93- DİDİ CHUXİNG
20.04 MİLYAR DOLAR
Ulaştırma
94- CHINA CONSTRUCTION BANK
19.78 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
95- PAMPERS
19.62 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
96- KE
19,5 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
97- COMMONWEALTH BANK
19.47 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
98- BANK OF AMERICA
19.32 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
99- SPOTIFY
19.28 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
100- COLGATE
18,89 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende