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2021 yılının en değerli 100 markası

2021 yılının en değerli 100 markası

Bu yıl içerisinde 100 şirket pandemi etkisiyle yaşanan ekonomik krize rağmen değerlerini yüzde 42 oranında artırmayı başardı. Listede ilk üçe giren markalar; Amazon, Apple ve Google oldu.