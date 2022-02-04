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2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.
- AA & Ensonhaber
- 04.02.2022 - 19:32
- Güncelleme : 04.02.2022 - 20:29
Türkiye'nin 18. kez yer alacağı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle bugün başladı. Olimpiyatlar, 20 Şubat'a kadar sürecek.
AÇILIŞ TÖRENİNE KATILAMAYANLAR TELEVİZYONDAN SEYRETTİ
Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı davetli ile yapılan açılış törenine katılamayan vatandaşlar, açılışı bir restoranda televizyondan seyretti.
TÜRKİYE 7 SPORCUYLA KATILDI
Pekin 2022'ye 7 sporcuyla katılan Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 105'e yükseltecek.
KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILAN SPORCULAR
Pekin 2022'de yer alacak sporcular şunlar:
2022: Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta (Alp disiplini),
Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama),
Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat (Kayaklı koşu),
Furkan Akar (Kısa kulvar sürat pateni)