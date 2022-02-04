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    2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.02.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 20:29
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    Türkiye'nin 18. kez yer alacağı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle bugün başladı. Olimpiyatlar, 20 Şubat'a kadar sürecek.

    AÇILIŞ TÖRENİNE KATILAMAYANLAR TELEVİZYONDAN SEYRETTİ

    Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı davetli ile yapılan açılış törenine katılamayan vatandaşlar, açılışı bir restoranda televizyondan seyretti.

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı #1

    TÜRKİYE 7 SPORCUYLA KATILDI

    Pekin 2022'ye 7 sporcuyla katılan Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 105'e yükseltecek.2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı #2

    KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILAN SPORCULAR

    Pekin 2022'de yer alacak sporcular şunlar:

    2022: Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta (Alp disiplini),

    Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama),

    Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat (Kayaklı koşu),

    Furkan Akar (Kısa kulvar sürat pateni)

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı #3

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    2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı #10

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı #11


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