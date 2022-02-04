2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

Türkiye'nin 18. kez yer alacağı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle bugün başladı. Olimpiyatlar, 20 Şubat'a kadar sürecek.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILAMAYANLAR TELEVİZYONDAN SEYRETTİ

Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı davetli ile yapılan açılış törenine katılamayan vatandaşlar, açılışı bir restoranda televizyondan seyretti.

TÜRKİYE 7 SPORCUYLA KATILDI

Pekin 2022'ye 7 sporcuyla katılan Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 105'e yükseltecek.

KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILAN SPORCULAR

Pekin 2022'de yer alacak sporcular şunlar:

2022: Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta (Alp disiplini),

Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama),

Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat (Kayaklı koşu),

Furkan Akar (Kısa kulvar sürat pateni)