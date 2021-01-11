2022 PGA Şampiyonası'nda Trump'a ait golf sahası kullanılmayacak

Amerika Profesyonel Golfçüler Derneği, gelecek yıl Donald Trump'ın sahasında düzenlenecek olan Prestijli PGA Şampiyonası'nın, sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini kaybetme ve 20 Ocak'ta iktidarı devretme sürecinde karışıklığa neden olan Donald Trump'a, bir darbe de tutkunu olduğu golf sporundan geldi.

Amerika Profesyonel Golfçüler Derneği (Amerika PGA), profesyonel golf takvimindeki en prestijli dört turnuvadan biri olan PGA Şampiyonası'nın 2022'de Trump'ın sahibi olduğu New Jersey'deki Trump Bedminster Golf Kulübü'nde düzenlenmesine yönelik 6 yıl önce alınan kararı iptal etti.

TRUMP'IN SAHASINDAKİ TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Şampiyonanın Trump'ın sahibi olmadığı bir sahaya taşınması hamlesi, 6 Ocak'ta Başkan'ın kışkırtması sonucu taraftarlarının Washington DC'de Kongre'ye saldırmasından 4 gün sonra geldi.

"TEHLİKEYE SOKACAĞI AŞİKAR HALE GELDİ"

Amerika PGA Başkanı Jim Richerson, kararla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

"PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster Golf Kulübü'nde düzenlemenin Amerika PGA markasına zarar vereceği, PGA'nın pek çok programını gerçekleştirme ve sürdürülebilir şekilde görevini yerine getirme kabiliyetini tehlikeye sokacağı aşikar hale geldi.

Dolayısıyla kurulumuz 2022 PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster'da düzenleme sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar, Amerika PGA'nın ve PGA profesyonellerinin oyunumuza gelecek on yıllar boyunca öncülük etme ve büyüklük katmaya devam etmelerini garantiye almak için verilmiştir."