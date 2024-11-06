2024 ABD Başkanlık Seçimleri: Kamala Harris mi, Donald Trump mı Önde?

Haber Merkezi

ABD'deki tarihi seçim süreci başladı.

Aylar süren çekişmeli yarışın ardından, Kamala Harris ve Donald Trump, kampanyalarını sonlandırdı.

Milyonlarca seçmen, demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına giderek oylarını kullanıyor.

Seçim, ülke genelinde büyük bir ilgiyle takip edilirken, sonuçların ne yönde şekilleneceği merakla bekleniyor.

Seçimin başladığı saatten bu yana yaşanan gelişmeler ise şu şekilde:

TRUMP, PALM BEACH'TE SEÇİMİ TAKİP EDİYOR - 02.39

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’teki Kongre Merkezi'nde seçimi takip ediyor.

Kongre merkezinin çevresi ve giriş noktalarında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılım yalnızca davetli olan özel misafirlerle sınırlı tutuluyor.

Etkinlikte bulunanların büyük bir kısmı, Trump’ın yakın dostları, aile üyeleri ve bazı önde gelen Cumhuriyetçi isimlerden oluşuyor.

Bu seçkin davetli listesi dışında, ABD medyasından yalnızca az sayıda gazeteciye akreditasyon verilmiş durumda.

İlerleyen saatlerde, Trump'ın sahneye çıkarak seçim sonuçlarını değerlendirmesi ve destekçilerine hitap etmesi bekleniyor.

İLK SANDIKLAR KAPANDI - 02.28

ABD'nin Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde sandıkların yerel saatle 18.00 itibarıyla kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı.

Ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi seçmenlere ev sahipliği yaptığı bilinen Indiana ve Kentucky eyaletleri, bu yıl seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler arasında gösterilmiyor.

Kapanan ilk sandıklara göre Trump, söz konusu eyaletlerde seçimi önde götürüyor.

MILWAUKEE'DE 30 BİN OY "TEDBİREN" YENİDEN SAYILACAK - 02.21

ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee kentinde 30 bin oyun, makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağı bildirildi.

Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

Söz konusu makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ'NİN BAŞKAN ADAYI TRUMP, PHILADELPHIA'DA "BÜYÜK HİLE" YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ - 02.10

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

GOOGLE, ARAMA SONUÇLARINI DÜZELTTİ - 00.48

Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.

ELON MUSK, SONUÇLARI TRUMP'LA BİRLİKTE TAKİP EDECEK - 23.40

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.

"SEÇİMİ TRUMP'IN KAZANMASI HALİNDE SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ" SÖYLEYEN KİŞİYE GÖZALTI - 23.35

ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki bir kişinin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

FBI: OY KULLANMA MERKEZLERİNE YÖNELİK İHBARLAR RUSYA KAYNAKLI - 22.27

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

WASHİNGTON'DA KONGRE ZİYARETÇİ MERKEZİ'NE İŞARET FİŞEĞİ ATMA TABANCASIYLA GELEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - 22.12

ABD'de Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancası ve hamlaçla gelen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Kongre Polisi'nin açıklamasında Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne gelen kişinin tarama yaparken durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin benzin koktuğu aktarıldı. Soruşturma devam ederken ziyaret merkezinin turlara kapatıldığı ifade edildi.

PENSİLVANYA'NIN CAMBRİA BÖLGESİNDE OY VERME SÜRESİ UZATILDI 21.10

Pensilvanya'nın Cambria bölgesinde yazılım programında oluşan bir arıza nedeniyle oy verme süresinin 2 saat uzatıldığı kaydedildi.

Arızanın çok sayıda seçmeni etkilediği, bu nedenle acil bir başvuruyla oy verme işleminin yerel saatle 22.00'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

OY KULLANMA MERKEZİNİ ATEŞE VERME TEHDİDİNDE BULUNAN KİŞİ YAKALANDI - 21.09

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

HARRİS: İNSANLARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERDİĞİMDEN EMİN OLACAĞIM - 20.35

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, radyo programına yaptığı açıklamada, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” dedi.

GEORGİA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI - 20.16

ABD’nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

TRUMP OYUNU KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM - 20.10

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trump gazetecilerden gelen soru üzerine, "Destekçilerime 'Şiddet olmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" diye ekledi.

FBI: OY VERME MERKEZLERİNDE TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL - 19.35

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

TRUMP: BİRLİKTE MUAZZAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ - 18.33

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken bir msaj yayınladı.

Trump, paylaşımda şunları dedi:

"Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız"

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI OYUNU KULLANDI - 18.01

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı.

Vance gazetecilere, “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” dedi.

51 BAŞSAVCI'DAN "BARIŞÇIL GÖREV DEVRİ" ÇAĞRISI - 17.40

Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.

Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

BIDEN, BEYAZ SARAY'DAN TAKİP EDECEK - 16.45

CNN International'ın bildirdiğine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve First Lady Jill Biden'ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyeceğini söyledi.

Programında halka açık bir etkinlik bulunmayan Biden'ın ülke genelinde yarışlar sonuçlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

HARRIS'TEN OY VERME ÇAĞRISI - 14.50

Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Harris, şunları yazdı: "Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika'nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz."

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI - 14.01

Ülkenin doğu yakasında sandıklar açılmaya ve seçmenler ilk oyları kullanmaya başladı.

Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York ve Virginia'daki seçmenler sandık başına gidiyor.

Daha önce Vermont ve New Hampshire'da da sandıklar açılmıştı.

MISSOURI VE TEKSAS'TA AVUKAT ENGELİ REDDEDİLDİ - 11.20

ABD'li yargıçlar, Missouri ve Teksas'ta federal hükümetin, seçim günü federal oy hakkı yasalarına uyulup uyulmadığını denetlemek üzere eyaletlerine avukat göndermesini engelleme taleplerini reddetti.

Her iki eyalet de Cumhuriyetçilerin yönetiminde.

FİNAL MİTİNGLERİNİ YAPTILAR - 10.31

Demokrat başkan adayı Kamala Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı.

Harris, “Momentum bizim tarafımızda” dedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü verdi.

Grand Rapids'teki kalabalığa seslenen Trump, “Joe ve Kamala bozdu ve ben düzelteceğim” diye konuştu.

SEÇİME SAATLER KALA SON DURUM - 10.25

ABD'de bugün yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

ELEKTRİK SANTRALİNE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ - 08.38

Oy verme işlemleri için hazırlıklar sürerken Tennessee eyaletinde, büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

Saldırı şüphelisi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.