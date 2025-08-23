2026’da devreye giriyor! Fransa’da çöpe göre vergi sistemi geliyor

Fransa’da çöpler için ödenen vergilerde tarihi bir değişim kapıda. Yıllardır emlak vergisine eklenen ve evlerin kira değerine göre hesaplanan çöp vergisi (TEOM), 2026 itibarıyla tarihe karışıyor.

2026 yılında devreye girecek olan yeni düzenlemeye göre haneler artık ürettikleri çöp kadar ödeme yapacak.

Her faturada, çöp toplama ve işleme maliyetlerini karşılayan sabit bir bedel bulunacak, geri kalan tutar ise hane halkının çıkardığı çöpün ağırlığına, hacmine ya da çöp kutusunun kaç kez boşaltıldığına göre değişecek.

Böylece daha az çöp üreten, geri dönüşümü destekleyen aileler daha düşük fatura öderken, atık miktarını azaltmayanlar daha yüksek bedellerle karşılaşacak.

YETKİ BELEDİYELERE VERİLECEK

Artı33’ün aktardığına göre yeni çöp vergisi sisteminin hayata geçmesi tamamen yerel yönetimlerin kararına bağlı olacak.

Çöp toplama ve işleme yetkisine sahip belediyeler ile yerel birlikler, bu konuda adım atıp atmayacaklarına her yıl karar verecek. Üstelik bu kararların bir sonraki yıl geçerli olabilmesi için en geç 15 Ekim’e kadar oylanması zorunlu tutulacak.

Yeni model ise tek seferde tüm ülkeye yayılmayacak. Öncelikle 5 ila 7 yıl boyunca belirli bölgelerde kısmi olarak denenecek, ardından elde edilen sonuçlara göre aşamalı şekilde tüm Fransa’da uygulanabilecek. Böylece hem belediyeler hem de vatandaşlar, yeni sistemin avantajlarını ve olası sorunlarını test etme şansı bulacak.