Gazze'de gıda krizi sürüyor

Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes sağlansa da hayat normale dönmedi.

Filistinliler, İsrail'in çeşitli bahanelerle gerçekleştirdiği saldırılar ve uyguladığı ambargo nedeniyle de açılıkla mücadele ediyor.

AŞEVİNDE YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yer alan aşevinde, yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Filistinliler, ateşkes yürürlükte olmasına rağmen Gazze'deki insani krizin derinleşmesi nedeniyle burada dağıtılan sıcak yemek ve temel gıda desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

FİLİSTİNLİLER AĞIR KOŞULLARLA MÜCADELE EDİYOR

Bölgede etkili olan ağır insani koşullar, gıda maddelerine erişimi son derece kısıtlarken birçok aile, temel ihtiyaçlarını temin etmekte ciddi zorluklar yaşıyor.