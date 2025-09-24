2026’dan itibaren yasaklanacak! ABD’de binalarda artık kullanılamayacak

New York eyaleti, iklim değişikliğiyle mücadelede radikal bir adım atarak fosil yakıt kullanımını aşamalı olarak yasaklama kararı aldı. 2026’dan itibaren 7 kata kadar ve 9.300 metrekareye kadar olan tüm yeni binalarda doğalgaz ve fuel oil kullanımı sona erecek.

Bu tarihten sonra inşa edilecek yapılarda ısıtma sistemlerinden mutfak ocaklarına kadar tüm enerji ihtiyaçları elektrikle karşılanacak. Daha büyük yapılar ise 2029’dan itibaren aynı kapsama dahil edilecek.

Yeni yasa kapsamında, doğalgaz kazanları ve gaz ocakları tarihe karışacak, yerlerini ise elektrikli ısı pompaları ve indüksiyon ocakları alacak.

Eyalet yetkilileri, enerji dönüşümüyle ilgili kaygıları gidermek için hazırlanan bilgilendirme sitesinde, elektrik şebekesinin güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ve ısı pompalarının -13 °C’ye kadar verimli çalışabildiğini vurguluyor.

O BİNALAR AYRI TUTALACAK

Söz konusu karar kapsamında bazı binalar yasa dışında kalacak. Restoranlar, sağlık binaları, fabrikalar ve tarımsal yapılar yasa dışında tutulacak.

Mevcut fosil yakıtlı binalar da bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Elektrik şebekesinin yetersiz kalması durumunda yeni projelere istisna tanınabileceği belirtiliyor.