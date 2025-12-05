Zelensky: Putin'in savaşı uzatmak için bahanelerini göreceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sosyal medya platformu X üzerinden barış sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK GÜVENLİK ANCAK ONURLU BİR BARIŞLA MÜMKÜN"

Ukraynalı ve ABD’li heyetlerin ABD’de bir araya geleceğini hatırlatan Zelensky, "Şu anda yapmamız gereken şey, Moskova'da neler konuşulduğu ve Putin'in savaşı uzatmak ve Ukrayna'ya baskı yapmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu ve barış hedefine ulaşmak için tüm partnerleri ile yapıcı işbirliğini sürdüreceklerinin altını çizen Zelensky, "Gerçek güvenliği yalnızca onurlu bir barış sağlar ve bunun ortaklarımızın desteğini gerektirdiğini ve gelecekte de gerektireceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"AB’YE KATILIM GÜVENLİK GARANTİLERİNİN PARÇASI"

Günün erken saatlerinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştüğünü aktaran Zelensky, Costa’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden desteğinden ötürü minnettar olduğunu ifade etti.

Costa ile diplomatik perspektifler ve ortaklarla temaslar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Zelensky, "Antonio beni liderlerle yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdi" dedi.

Kendisinin de Costa'ya son istihbari bilgileri aktardığını ifade eden Zelensky, "Sürekli iletişim halinde kalma konusunda anlaştık" diye konuştu.

Tüm paydaşları ile iletişime önem verdiklerinin altını çizen Zelensky, "Biz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımının devletimiz ve halkımız için güvenlik garantilerinin bir parçası olduğuna inanıyor ve bu temelde Avrupa'daki herkesle, ayrıca ABD ile iletişimi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği üyeliği konusu dahil, güvenlik garantilerine ilişkin sürecin devam ettiğini hatırlatan Zelensky, "Bunlar askeri, ekonomik ve siyasi bileşenleri içeriyor" dedi.

Gelecek hafta bu konu ile ilgili toplantıların yapılacağını aktaran Zelensky, "İçeride çok ciddi bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu.

ZELENSKY’DEN DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİNE YENİ ATAMA SİNYALİ

Yarın kurmayları ile bir toplantı gerçekleştireceğini söyleyen Zelensky, "Gündem maddeleri arasında, tugayların kendilerini daha güvende hissedebilmelerini hedefleyen birlikler arasında daha rasyonel personel dağılımı konusu da olacak. Bu konu her muharebe tugayıyla görüşülmekte; bir karar almaya hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne özel kalem müdürü olarak atanabilecek yeni olası isimlerle görüşmeleri de sürdürdüğünü ifade eden Zelensky, "Ofisin yapacağı işlerin formatını ve diğer ülkelerin kurumlarıyla ilişkilerini ele aldık" diye konuştu.

Zelensky, bu göreve getirilecek yeni ismin çok yakında belli olacağını da sözlerine ekledi.