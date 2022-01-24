21 yaşındaki İngiliz vatandaşı, Ukrayna'ya gitmek istiyor

Taliban kontrolündeki Afganistan'dan tahliye edilen Routledge, şimdi de Ukrayna'ya gitmeyi hedefliyor.

Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından tatil için gittiği Afganistan'da mahsur kalan ve tahliye edilen İngiliz vatandaşı Miles Routledge, yeni bir maceraya atılmak istiyor.

Savaş ortamlarını görmek istediğini dile getiren Routledge, şimdi ise Rusya ile gerilim yaşayan ve savaş çanlarının çaldığı Ukrayna'ya seyahat etmeyi planladığını söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI GÖRMEK İSTİYOR

21 yaşındaki Routledge, "Daha önce Ukrayna'ya gittim, bu yüzden yeni şeyler görmeyi umuyorum." dedi.

Routledge, "Savaşı görmek istiyorum. Her iki tarafın duygularını, fikirlerini görmek istiyorum ve umarım çatışmanın kritik noktasını göreceğim." ifadelerini kullandı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMİYOR: ONLARA GÜLÜYORUM

Tehlikeli yerlere seyahat etmemesi konusunda yapılan uyarılara aldırış etmeyen Miles Routledge, "Onlara en iyisini diliyorum derdim ama doğrusu onlar asla benim izleyicim olmadı. Bana karşı yapılan her köhne yorumun arkasında arkadaşlarım vardı ve ben patlamış mısır yiyip onlara gülüyordum." diye konuştu.

Mail'in haberine göre, her ne olursa olsun seyahetlerine devam edeceğini söyleyen Routledge, "Afganistan'a bile döneceğim." dedi.