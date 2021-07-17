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    Esad rejimi İdlib'e saldırdı

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin ihlal edilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 sivil yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 17.07.2021 - 13:52
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    Esad rejimi İdlib'e saldırdı

    İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçleri, Serce köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

    6 SİVİL KATLEDİLDİ

    Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Serce’de saldırıda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk olmak üzere, 6 sivil hayatını kaybetti.

    3'ü Sivil Savunma çalışanı olmak toplam yaralanan 6 sivil de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Esad rejimi İdlib e saldırdı #1

    Esad rejimi İdlib e saldırdı #2

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