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- Esad rejimi İdlib'e saldırdı
Esad rejimi İdlib'e saldırdı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin ihlal edilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 sivil yaşamını yitirdi.
- AA
- 17.07.2021 - 13:52
İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçleri, Serce köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.
6 SİVİL KATLEDİLDİ
Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Serce’de saldırıda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk olmak üzere, 6 sivil hayatını kaybetti.
3'ü Sivil Savunma çalışanı olmak toplam yaralanan 6 sivil de çevredeki hastanelere kaldırıldı.