Gece saatlerinde İsrail uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. İsrail’den yapılan açıklamada, saldırıların Hamas’a ait noktalara yapıldığı ifade edildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan roketlere karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait noktaların vurulduğu, hedef alınan noktalar arasında makineli tüfeklerin ateşlenmesi için kullanılan bir yapı, bir eğitim tesisi, silah deposu ve tünel yapımında kullanılan çimentoların olduğu askeri bir binanın yer aldığı ifade edildi.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyi, orta kesimdeki Deyr el-Belah kenti ve güneydeki Han Yunus olmak üzere 3 noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze’ye hava saldırısı düzenledi VİDEO



ROKETİN İMHA EDİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

Dün akşam İsrail, Gazze’den atılan bir roketin imha edildiğini duyurmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 6 Eylül'deki ‘Gece Kargaşası’ isimli gösterilerin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

ABLUKAYA KARŞI PROTESTOLAR

Mayıs ayında Gazze’ye saldırılar düzenleyen İsrail, aynı zamanda temel insani malzemelerin bölgeye girişini de engellemiş, ateşkes sağlanmasına rağmen sınır kapılarındaki durum düzelmemişti.

Ablukayı protesto etmek için kendilerine ‘Gece Kargaşı’ adı veren Filistinli gençler, Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde, çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.