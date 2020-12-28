Azerbaycanlı 72 yaşındaki Semaye nine, 27 yıl sonra Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Ağdam’a dönünce toprağı öptü.

Ordunun büyük özverileriyle Dağlık Karabağ'ın büyük bir bölümünü işgalden kurtaran Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Ağdam 20 Kasım’da Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

27 YIL SONRA DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ TOPRAKLARA GERİ DÖNDÜ

Ermeni güçleri tarafından 23 Temmuz 1993’te işgal edilen Ağdam’ı terk etmek zorunda kalan 72 yaşındaki Ahmedova Semaye, 27 yıl sonra doğup büyüdüğü Ağdam topraklarına geri döndü.

Azerbaycan kanalı İctimai TV (İTV) kanalı tarafından çekilen belgesel görüntülerinde sevinç gözyaşlarını tutamayan Semaye ninenin Ağdam’a varır varmaz toprağı öperek, savaşın kahramanı askerlere tek tek teşekkür ettiği görüldü.

27 yıl sonra Ağdam'a dönen Semaye nine toprağı öptü İZLE







AZERBAYCAN'IN ZAFERİ

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona ermişti.

Ermenistan’ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış, hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmişti.

Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i 25 Kasım’da, Laçın’ı ise 1 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim etmişti.



