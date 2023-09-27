28 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: ABD'de Gerardo Cabanillas serbest bırakıldı 1995'te meydana gelen olay sonrası tutuklanan Cabanillas, sahte itirafa zorlandı. Savcıları masum olduğuna inandıramayan Cabanillas, 18 yaşında girdiği hapisten yıllar sonra çıktı.

AA & Ensonhaber

Gerardo Cabanillas, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki hapishanede neredeyse 30 yıl geçirdi.

Çeşitli suçlarla karşılaşan Cabanillas'ın suçsuz olduğu yıllar sonra anlaşıldı.

28 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı

Adam kaçırma, soygun ve tecavüzle suçlanan Cabanillas'ın, 28 yıl sonra masum olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakılmasına karar verildi.

Eyalete bağlı Los Angeles şehrinde 1995'te park halindeki bir araçta oturan çifte saldırı düzenlemek ve araçtaki kadına tecavüz etmekle suçlanan Cabanillas'ın masum olduğu sonucuna DNA testi sonrası ulaşıldı.

DNA kanıtları ortaya çıkardı

Olayı yeniden inceleyen savcılık, cinsel saldırıya ilişkin DNA kanıtlarından yola çıkarak tecavüzün iki farklı saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

28 yıl hapiste kalan Cabanillas'ın masum olduğuna hükmeden yargıç, mahkumiyet kararını geri alarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Cabanillas'ı temsil eden ve suçsuz olduğuna inanılan mahkumlara ücretsiz yasal destek sağlayan Kaliforniya Masumiyet Projesi yetkilileri de DNA testinin sonuçlarına göre, Cabanillas'ın saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri olmadığını belirtti.

Yetkililer, bir kişinin suça ilişkin itirafta bulunmasına rağmen olayla ilgili bu zamana kadar Cabanillas'tan başka birinin tutuklanmadığını aktardı.

Savcı özür diledi

Bölge savcısı George Gascon, Cabanillas'tan "Adaletin yanlış tecelli etmesi ve hukuk sistemimizin başarısızlığı nedeniyle en derin üzüntülerimi iletiyorum." ifadeleriyle özür diledi.

Sahte itirafa zorlandı

İşlenen suçtan birkaç gün sonra, o zamanlar 18 yaşında olan Cabanillas, şüphelilerden birinin tanımına genel olarak uyduğu için tutuklandı.

CNN International'ın haberine göre, Gascon, şu şekilde konuştu:

Cabanillas, tutuklandığı tarihte soruşturmayı yürüten dedektif tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağı vaadiyle sahte bir itirafta bulunmaya zorlandığını söyledi.

Masum olduğunu söyledi ama ömür boyu hapis verildi

Cabanillas'ı olayla ilişkilendiren hiçbir fiziksel kanıt olmamasına rağmen, söz konusu kişi 14 ağır suçla suçlandı.

Duruşma boyunca masum olduğu konusunda ısrarcı olan Cabanillas, buna rağmen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.