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    3. Charles'ın görevliye eliyle yaptığı hareket gündem oldu

    3. Charles'ın görevliye eliyle yaptığı hareket gündem oldu

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından resmen Kral olarak koltuğa oturan 3. Charles'ın yemin bildirisini imzalarken bir görevliye yaptığı el hareketi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 04:51
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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 eylül tarihinde 96 yaşında hayatını kaybetti.

    Kraliçenin ardından ise oğlu 3. Charles düzenlenen resmi törenle krallığını resmen ilan etmiş oldu.

    Yaptığı hareket gündemde

    St. James Sarayı’nda düzenlenen törenle krallığını ilan eden Charles'in törenden çok odada bulunan bir görevliye yaptığı el hareketi konuşuldu.

    3. Charles'ın görevliye eliyle yaptığı hareket gündem oldu - Video

    3. Charles ın görevliye eliyle yaptığı hareket gündem oldu #1

    Sert tavır sergiledi

    Bir anda viral olan görüntülerde Kral Charles masanın üzerinde bulunan bazı eşyaların masadan kaldırılmasını isterken elinin tersiyle eşyaları işaret edip sert bir tavır sergiledi. Charles'in görevliye olan el hareketi büyük bir kesim tarafından eleştirildi.

    "Acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum"

    Yemin bildirilerinin imzalanmasının ardından Charles’ın hükümdarlık ilanı balkonundan okundu. Törende konuşma yapan Kral III. Charles, “Sizin ve tüm ulusun, sanırım tüm dünyanın hepimizin çektiği bu onarılamaz kayıp karşısında acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum” dedi.

    3. Charles ın görevliye eliyle yaptığı hareket gündem oldu #2


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