30 yıllık çocuk pastörü cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de yıllara yayılmış rahatsız edici bir suç zinciri ortaya çıktı.

Tanrı'nın Toplulukları isimli cemaate bağlı, çocuklarla çalışan vaiz Joe Campbell, çocuklara cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları gerekçesiyle tutuklandı.

ÇOCUK KAMPINDA TUTUKLANDI

Federal polisler tarafından Elkland, Missouri'de çocuklar için yürüttüğü yaz kampında tutuklanan pastör, bir birinci derece tecavüz ve bir 16 yaşından küçük çocuğa yönelik müstehcen veya uygunsuz davranış suçlamalarıyla karşı karşıya.

Etrafı sarılan 68 yaşındaki şüphelinin tutuklama sırasında polise direnmediği bildirildi.

28 yıl boyunca dört eyalette binlerce çocukla çalışmış olan ve müebbet hapsi istenen Joe Campbell'ın bir avukatı olup olmadığı bilinmiyor ve kendisinden konuya dair bir yorum alınabilmiş değil.

VAHŞİ BAYIDAN KALAN KANUN İLE YAKALADILAR

Geçmişte Missouri ve Oklahoma eyaletlerinde Campbell'a yönelik soruşturma girişimleri zaman aşımı sebebiyle başarısız olmuştu, fakat Oklahoma Başsavcılığı, eyaleti terk eden şüpheliler için zaman aşımını donduran Vahşi Batı döneminden kalma bir kanunu kullanarak yasal işlem başlattı.

BİLİNENDEN DAHA FAZLA KURBAN OLABİLİR

Suçları "korkunç" şeklinde tanımlayan Oklahoma Başsavcısı Gentner Drummond, daha fazla kurbanın öne çıkmasını beklediğini belirtti.

"Çocukların kalplerindeki, zihinlerindeki yükü hayal edemiyorum, etmeye de çalışamam," diyen Drummond, pozisyonlarını çocuklardan bu şekilde yararlanmak için kullanan din adamlarını uyardı: "Eğer bu suçu işlerseniz, sizi bulacağız. Ve sizi yargılayacağız."

MANİPÜLATİF BİR KİŞİLİK

NBC'nin Mayıs ayında yayınan ve soruşturmanın başlamasına yardımcı olan araştırmasında, Campbell; insanları vaazlarıyla büyüleyen, kötü ruhları defeden ve dualarıyla hastaları iyileştiren neredeyse mistik bir figür olarak anlatılıyordu.

Din adamı, etkileyici karakteriyle çocukların ve ailelerin gözünü boyayıp, kapalı kapılar ardında güvenlerini sömürüyordu.

40 YILDIR ADALET BEKLİYORLARDI

NBC, tutuklanmanın arkasında 40 yıla kadar uzanan bir adalet arayışı olduğunu yazdı.

Gazetenin resmi suçlamalardan önce yaptığı araştırmasında beş kadın öne çıkarak 1970'ler ve 80'lerdeki çocukluklarında Campbell tarafından cinsel istismara uğradıklarını söylediler.

Dördü erkek dokuz kişi, cemaat pastörünün aynı dönemlerde kendilerine pornografik görüntüler izlettiğini, müstehcen yorumlar yaptığını ve uygunsuz şekillerde dokunduğunu belirtti.

9 YAŞINDAYDI, ŞİMDİ 53 OLDU

Şimdi 53 yaşında bir kadın olan Kerri Jackson, 1980'lerin başlarında tahminen 9 yaşında başlayarak Campbell tarafından yıllarca tacize uğramıştı.

1988'de, 15 yaşındayken yaşadıklarını ihbar eden Jackson'ın yasal çabaları o dönemde sonuçlanmazken, Campbell'ın cemaatte kalmasına da izin verildi.

Jackson, saldırganının tutuklandığını öğrendiğinde kendini "Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum, bunca yıldan sonra adeta bir mucize." sözleriyle ifade etti.

CEMAATTEN ATILIŞI

Campbell'ın evine davet ettiği 14 yaşındaki Phaedra Creed, aylarca cinsel istismara uğradığını ihbar edince Tanrı'nın Toplulukları, pastörü artık cemaatlerinden atmaya karar verdi.

1989'da Creed polise gitti, ve Campbell reşit olmayan kişiyle zorla cinsel ilişkide bulunmakla suçlandı. Fakat bazı cemaat üyeleri tarafından baskı gören ve akıl sağlığı kötüye giden Creed, tanıklıktan vazgeçince dava düştü.

Campbell çocuklarla çalışmaya devam ettikçe kararından yıllarca suçluluk duyduğunu belirten Creed'in, sapığının tutuklandığı haberini alınca gözyaşlarına boğulduğu ve "O zaman da doğruyu söylüyordum, şimdi de doğruyu söylüyorum. Artık susturulmayacağım. Adalet yerini bulacağı için çok mutluyum." dediği kaydedildi.

TANRI'NIN TOPLULUKLARI'NDAN AÇIKLAMA

Cemaat, eski pastörleri Joe Campbell'ın tutuklanmasına dair yaptıkları açıklamada "Tanrı'nın Toplulukları, yaşadıklarını cesurca paylaşan herkes için minnettardır. Adaletin yerini bulması için dua etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.