Güney Kore'de sıkıyönetim girişimine karışan emniyet müdürü görevden alınacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kore'de 2024'teki sıkıyönetim girişiminde bulunulmasının sonuçları devam ediyor.

Yonhap'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle sıkıyönetim girişimine dahil olduğu iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho’nun görevden alınmasını onaylayan bir karar aldı.

Kararda, Cho'nun eylemleriyle eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’ün anayasaya aykırı ve yasa dışı emirlerini yerine getirmeyi amaçladığı belirtildi.

"ANAYASAL OY KULLANMA HAKKINI İHLAL ETTİ"

Cho'nun, temsili demokrasi ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile milletvekillerinin anayasal oy kullanma hakkını ihlal ettiği değerlendirmesi yer aldı.​​​​​​​

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 14 Aralık 2024’te, sıkıyönetim girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'in tutuklanmasına karar vermişti.

İki emniyet müdürü, sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatı vererek karar için oylamaya katılacak milletvekillerinin Meclis'e girmelerini engelledikleri iddiasıyla 11 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

"TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ TUTUKLA" EMRİ

Cho'nun, gözaltındayken verdiği ilk ifadede, eski Devlet Başkanı Yoon'un, sıkıyönetim emirlerine karşı çıkmaları halinde "tüm milletvekillerinin tutuklanması" talimatı verdiğini söylediği belirtilmişti.

SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.