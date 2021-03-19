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    ABD'den S-400 açıklaması

    ABD'den S-400 açıklaması

    ABD Büyükelçisi, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye, S-400'den vazgeçmeli" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.03.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 18:22
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    ABD Büyükelçisi Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler hakkında yeni bir açıklama geldi.

    "TÜRKİYE'NİN S-400'LERE SAHİP OLMAMASI GEREK"

    Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çözüm için Türkiye’nin S-400’lere sahip olmaması gerek. ABD’nin yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik böyle. ABD Kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu.

    "BU BİR RUS-AMERİKAN MESELESİDİR"

    Bu bir Türk-Amerikan sorunu değil, Rus-Amerikan meselesidir. Görüş birliğinde olduğumuz konular, ayrılıklarımızdan fazladır. Türkiye'nin kritik NATO görevinin de farkındayız."

    ABD den S-400 açıklaması #1

    ABD, TÜRKİYE'YE RUSYA'DAN S-400 ALDIĞINDA DA YAPTIRIM UYGULAMA KARARI ALMIŞTI

    Türkiye, Amerika'nın Patriot hava savunma sistemlerini satmaması üzerine Rusya ile anlaşarak S-400'leri satın aldığında da, ABD Türkiye'ye yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

    ABD den S-400 açıklaması #2

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