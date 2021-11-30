36 yaşındaki Mısırlı ile 82 yaşındaki İngiliz kadının birlikteliği tepki topladı

Aralarındaki 46 yıllık fark nedeniyle Mısırlı İbrahim'in, İngiliz eşiyle para için birlikte olduğu iddia edildi. Çift, iddiaları reddederken, mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere'nin güneyindeki Somerset bölgesinde yaşayan Iris Jones, 2019 yılında sosyal medya üzerinden Mısırlı Muhammed İbrahim ile tanıştı.

Emekli bir temizlikçi olan Jones, 36 yaşındaki İbrahim ile evlenmeden önce Kasım 2020'de bir araya geldi. İbrahim'in vize beklemesi nedeniyle çift, yaklaşık bir yıldır birbirlerini göremedi.

YAŞ FARKI 46

82 yaşındaki Jones'un, haftada 200 sterlin emeklilik ve maluliyet ödeneği aldığı belirtildi. İngiltere'de bir televizyon programına çıkan çift, birlikteliklerini anlattı.

"BİRBİRİMİZİ SONSUZA KADAR SEVECEĞİZ"

İkili, aralarındaki 46 yıllık farka ilişkin gelen tepkilere karşı çıktı ve birbirlerini "sonsuza dek" seveceklerini söyledi.

"PARA İÇİN BİRLİKTELER" YORUMLARINA KARŞI ÇIKTILAR

Olumsuz yorumlar arasında "İbrahim'in Jones'u para için kullandığı" şeklinde bir görüş de yer aldı. Ancak İngiliz kadın, böylesi yorumların romantik ilişkilerini bozmadığını kaydetti.

82 YAŞINDAKİ JONES: AŞK HER ŞEYİ FETHEDER

"Aşk her şeyi fetheder." diyen Jones, "Şu anda sorunlar yaşıyoruz çünkü Muhammed Batı'daki hayata uyum sağlıyor ve ben de etrafımda bir erkek olmasına uyum sağlıyorum." ifadesini kullandı.

"ÇOK DÜZENLİ"

Kocasından bahseden Iris Jones, "Çok düzenli, yere bir şey düşürmez. Bir bardak çay isteyip istemediğimi sorar." dedi.

Muhammed İbrahim ise eşi hakkında "Çok telaşlı. Patron o." diye konuştu.