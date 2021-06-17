Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

147 fanatik Yahudi, Fas Kapısı’ndan girerek polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Avluya giren 147 fanatik Yahudi, polis koruması altında etrafı dolaştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girdiği ifade edildi.

Grup halinde dolaşan Yahudilerin, bir süre sonra bölgeden ayrıldıkları belirtildi.

GERİLİMİN TIRMANMASINA NEDEN OLUYOR

Fanatik Yahudiler tarafından sabah ve öğle saatlerinde gerçekleştirilen bu baskınlar, çevredeki gerginliğin artmasına sebep oluyor.

Harem-i Şerif'e düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

EGEMENLİK İHLAL EDİLİYOR

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunsa da 2003 yılından bu yana Yahudiler, idareden izin almadan mabede giriş yapıyor.

Polis eşliğinde yapılan girişler baskın olarak nitelendiriliyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.