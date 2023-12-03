400 bin Filistinli, İsrail saldırıları nedeniyle işini kaybetti Uluslararası Çalışma Örgütü, İsrail'in tam ablukası ve ölümcül saldırıları sonrası oluşan tabloyu paylaştı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne ölümcül saldırıları ve işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da sakinlerine yönelik tutumu, yüz binlerce Filistinlinin işsiz kalmasına neden oldu.

Filistinlilerin çalışma izinleri, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrailli yetkililerce iptal edildi.

Geçişlere de ciddi kısıtlamalar getirilmesi sonucu birçok Filistinli ya işini kaybetti ya da maaşları donduruldu.

Toplam 400 bin Filistinli işinden oldu

İsrail ve yerleşimlerde çalışan yaklaşık 182 bin Filistinlinin işine son verildi. Batı Şeria'daki istihdamın da 208 bin kişiye tekabül eden yaklaşık yüzde 24'ü ortadan kaldırıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Batı Şeria'dan ayrıca 160 bin işçinin daha "Filistinlilerin İsrail işgücü piyasasına erişimine uygulanan kısıtlamalar ve iş yerlerinin kapatılması sonucunda" yeni risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Filistin ekonomisi zorluk yaşıyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, savaş, Filistin'in ciddi sıkıntı içinde olan ekonomisine ağır bir yük getirecek.

Öte yandan, gerginliğe rağmen İsrail, Batı Şeria'daki 8 bin işçinin geçişine "geçici izin" verdi.

Batı Şeria uyarısı: Potansiyel olarak 'patlayıcı'

BM insan hakları şefi Volker Türk, Batı Şeria'daki durumu "potansiyel olarak patlayıcı" şeklinde nitelendirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Türk, bunun için Filistinlilere yönelik artan yerleşimci saldırılarına ve kolluk kuvvetleri operasyonlarında askeri araçların kullanılmasına dikkati çekti.