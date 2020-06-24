400 yıllık Hz. Meryem tablosu restorasyon kurbanı oldu

İspanya’da 400 yıllık Meryem’in Kusursuz Gebeliği adlı tablo için anlaşılan mobilya restorasyoncusu, tabloyu tanınmaz hale getirdi.

İspanya’da 2012 yılında ressam Elias Garcia Martinez’in Ecce Homo adlı freskini tek başına restore etmeye çalışan 81 yaşındaki Cecilia Gimenez’in Hz. İsa’nın yüzünü tanınmayacak hale getirmesinin ardından ikinci bir kültürel şok yaşandı.

Bir koleksiyoncunun bin 200 Euro ile anlaştığı mobilya tamircisi Esteban Murillo’ya ait 400 yıllık "Meryem’in Kusursuz Gebeliği" adlı tabloda Hz. Meryem'in yüzünü tanınmayacak hale getirdi.

DÜZELTME DENEMESİ DE İŞE YARAMADI

Koleksiyoncu, tabloyu düzeltmek için ikinci bir girişimde bulunsa da başarılı olamadı.

Profesör Fernando Carrera, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu tür bir durumu bir kez daha yaşıyoruz. Bu durum, profesyonel restorasyon yapan kişilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mirasımızı korumalıyız” dedi.