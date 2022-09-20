43 yılda 53 kadınla evlenen Suudi'den ilişki tavsiyesi

43 yılda 53 kadınla evlenmesiyle bilinen Suudi Ebu Abdullah, evliliğe ilişkin erkeklere tavsiyede bulunurken, "Her daim kendinizden yaşlı bir kadınla evlenin" dedi.

Suudi Ebu Abdullah'ın ifadeleri, duyanları şaşırtıyor...

Ebu Abdullah, 43 yıl boyunca 53 kadınla evlenmesiyle bilinirken en kısa evliliği 24 saat sürdü.

Suudi Ebu Abdullah'ın evliliğe ilişkin tavsiyeleri ise çok konuşuldu.

"Birden fazla kadınla evlenmeyi planlamadım"

Abdullah, "İlk kez evlendiğimde, kendimi rahat hissettiğim ve çocuklarım olduğu için birden fazla kadınla evlenmeyi planlamadım." ifadelerini kullanırken bir süre sonra sorunlar ortaya çıkınca 23 yaşında, tekrar evlenmeye karar verdiğini ve kararını eşine bildirdiğini anlattı.

"İlk eşim benden 6 yaş büyüktü"

Çoğunlukla Suudi kadınlarla evlendiğini belirten Abdullah, ilk eşinin kendisinden daha yaşlı olduğunu açıkladı. Suudi Abdullah, eşi ile evlendikleri zaman 20 yaşında olduğunu ve eşinin kendisinden 6 yaş büyük olduğunu ifade etti.

"Yurt dışında tanıştığım kadınlarla evlendim"

İş seyahatlerindeyken bazen yurt dışında tanıştığı kadınlarla evlendiğini de itiraf eden Ebu Abdullah, "Üç dört ay yurt dışında kalıyordum. Bu yüzden kendimi günahtan kurtarmak için evlendim." dedi.

"Daima daha yaşlı bir eş tercih edin"

Evliliğe ilişkin tavsiyelerde bulunan Abdullah, ''Daima daha yaşlı bir eş tercih edin. Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister... Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur." dedi.