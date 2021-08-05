482 göçmen, Manş Denizi'ni geçti

İngiltere İçişleri Bakanlığı, bölgedeki göçmen geçişine ilişkin rakamları paylaştı.

Göçmenler, İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi'nde bir rekora imza attı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerle ilgili yaşanan durumun ayrıntılarını paylaştı.

482 GÖÇMEN 21 BOTLA İNGİLTERE'YE GEÇTİ

BBC, 21 bottaki en az 482 göçmenin Manş Denizi'ni geçtiğini duyurdu. Fransız yetkililerin 246 göçmenin geçişini durdurduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında şimdiye kadar 434 botla 10 bin 236 göçmen geçişi yaşandı.

"BU RAKAMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Gizli geçişleri engellemekle görevli ekibin başındaki isim Dan O'Mahoney, "Suç çetelerince sağlanan bu tehlikeli küçük tekne geçişleri hayatları riske atıyor. Bu rakamlar kabul edilemez ve tüm cephelerde harekete geçiyoruz." dedi.

O'Mahoney, Fransız yetkililerle ortak çalışma yaptıklarını ve Fransa sahillerindeki güvenlik görevlilerinin sayısının iki katına çıkarıldığını gördüklerini söyledi.

ÖNCEKİ GÖÇMEN GEÇİŞLERİ

Son yıllarda küçük teknelerle yapılan önceki en yüksek günlük göçmen geçişi 2 Eylül 2020'de 416 ve 19 Temmuz'da 430 olarak kayıtlara geçmişti.

GEÇİŞLER ARTTI

İçişleri Bakanı Priti Patel ve bakanlığın söz konusu bölgeden geçişlerin "imkansız" hale getirileceğine dair açıklamalarına rağmen geçişlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Patel, geçen ay yaptığı açıklamada, göçmenlerin kaçak yollarla ülkeye gelmesini engellemek için Fransa'ya 54 milyon sterlin ödeyeceklerini duyurmuştu.