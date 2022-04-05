"Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu için Beyaz Saray'a gelen Barack Obama'ya katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sırada Biden'ın yalnız kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a geldi.

Obama, "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümüne katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

JOE BIDEN YALNIZ KALDI

İmza töreninin ardından katılımcılar Obama'nın etrafında toplanarak sağlık reformuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. O sırada Biden ise yalnız kaldı.

Biden'ın arkasına döndüğünde kimsenin olmadığını gördüğü ve ne yapacağını bilmediği anlar, kameraya yansıdı.

5 yıl sonra Beyaz Saray'a gelen Obama'ya yoğun ilgi VİDEO

OBAMA'NIN BIDEN'A 'BAŞKAN YARDIMCISI' OLARAK HİTAP ETMESİ SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.

Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.