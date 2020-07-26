Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ayasofya'nın açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

MİT'in İstanbul Maslak'taki hizmet binasının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından uluslararası temaslarını sürdürdü.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

AYASOFYA TEBRİĞİ

Mahmud Abbas, görüşmede Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan'a ve ve Türk milletine tebriklerini ileten Filistin Devlet Başkanı Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

FİLİSTİN'E DESTEK VURGUSU

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.