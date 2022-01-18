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Dünya'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü
Guinnes Rekorlar Kitabı'na Dünya'nın en yaşlı erkeği olarak adını yazdıran İspanyol Saturnino de la Fuente, 112 yaşında hayatını kaybetti.
- İHA
- 18.01.2022 - 23:05
- Güncelleme : 18.01.2022 - 23:09
Guinnes Rekorlar Kitabı'na “dünyanın en yaşlı adamı” olarak adını yazdıran 112 yaşındaki İspanyol Saturnino de la Fuente, yeni yaşına günler kala hayatını kaybetti.
Yetkililer, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını geçtiğimiz Eylül ayında alan Fuente’nin yarın defnedileceğini açıkladı.
8 ÇOCUĞU 14 TORUNU VAR
İspanya’nın kuzeybatısındaki Leon kentindeki evinde yaşamını yitiren Fuente’nin 8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının da 22 çocuğu bulunuyor.
Fuente, 11 Şubat 1909'da Leon'un Puente Castro semtinde dünyaya gelmişti.