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Dünya'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

Dünya'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

Guinnes Rekorlar Kitabı'na Dünya'nın en yaşlı erkeği olarak adını yazdıran İspanyol Saturnino de la Fuente, 112 yaşında hayatını kaybetti.