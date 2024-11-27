6.2 milyon dolara satılan bantlanmış muzu satan manav konuştu

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 2019 yılında yaptığı “Comedian” adlı eseri, geçtiğimiz günlerde New York’taki Sotheby’s müzayedesinde tam 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Yalnızca bir muz ve onu duvara tutturmak için kullanılan gümüş renkli bir koli bandından oluşan eserin fiyatı, tüm dünyanın tepkilerine neden olmuştu.

Eserde kullanılan muzu satan manav ortaya çıktı.

ESERİN FİYATINI DUYUNCA AĞLAMAYA BAŞLADI

Shah Alam isimli satıcı, 35 cente (1,4 TL) sattığı muzun 6.2 milyon dolara alıcı buldıuğunu öğrenince ağlamaya başladı.

Sotheby's sözcüsü Karina Sokolovsky de muzun satış günü Alam'ın çalıştığı tezgahtan satın alındığını doğruladı.

74 yaşındaki Alam, "Ben fakir bir adamım. Hiç bu kadar param olmamıştı, hiç bu kadar para görmemiştim." dedi.

"MUZUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR MI"

Alam, muzun 6.2 milyon dolara alıcı bulmasını “Bunu satın alanlar, ne tür insanlar? Muzun ne olduğunu bilmiyorlar mı?” şeklinde yorumladı.

"SANAT SORUNLARI ÇÖZSEYDİ "SİYASET" OLURDU"

Eser sahibi Maurizio Cattelan, manavın tepkilerinin ardından bir açıklama yaptı.

Cattelan, Alam'ın sanat eserine verdiği tepkiden etkilendiğini ancak eleştirilerine katılmadığını belirtti. “Muz satıcısının tepkisi beni derinden etkiledi ve sanatın beklenmedik ve derin şekillerde nasıl yankı uyandırabileceğinin altını çizdi.” diyen Cattelan, “Ancak sanat, doğası gereği sorunları çözmez. Eğer çözseydi, bu siyaset olurdu." ifadelerini kullandı.

Alam'ın hayatında için muz satıldığından beri pek bir şey değişmedi.

Meyve tezgahında hâlâ 1 dolara 4 muz ya da 6.2 milyon dolara 24.8 milyon muz satılıyor.