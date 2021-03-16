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    Rusya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

    Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 22:50
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 23:05
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    Rusya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası’nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

    CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

    USGS, depremin Kamçatka’nın 185 kilometre güneydoğusunda ve 57 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Depremde mal ve can kaybı bildirilmedi.

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