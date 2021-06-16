21 Mayıs tarihinde Hamas ile varılan ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları,gece saatlerinden Gazze için havalandı. Saldırıda, Hamas’a ait iki noktanın vurulduğu açıklandı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldı.

Geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya yönelik İsrail ordusu, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının, Hamas’a ait bazı noktaların vurulduğu ve dün Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

TÜM SENARYOLARA HAZIR OLUNDUĞU VURGULANDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nden devam eden tüm eylem ve çatışmaların yeniden başlaması dahil tüm senaryolara hazır olduğu vurgusu yapıldı.

10 Mayıs tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırıları, 21 Mayıs’ta Hamas ile varılan ateşkesin ardından sona ermişti.

İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu VİDEO



BİN 948 KİŞİ YARALANMIŞTI

İsrail’in sivilleri hedef alan kanlı saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.