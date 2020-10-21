Afganistan'da Taliban saldırısı

Taliban, Afgan güvenlik güçlerine pusu kurdu. Saldırıda en az 34 Afgan güvenlik görevlisinin öldüğü açıklandı.

Afganistan, bir kez daha Taliban'ın saldırısına sahne oldu.

Tahar ilinde düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey polis memurunun da bulunduğu en az 34 güvenlik personelinin öldüğü belirtildi.

Yetkililer, kurulan pusuda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

SALDIRIDA 34 KİŞİ ÖLDÜ

AFP'ye konuşan Tahar Sağlık Direktörü Abdul Qayoum, öldürülen 34 kişi arasında arasında Polis Şef Yardımcısı'nın olduğunu da bildirdi.

Taliban ile hükümet güçleri arasında çekişmenin yaşandığı Baharak ilçesinde, gece boyunca meydana gelen olayda en az 8 kişi yaralandı.

"TALİBAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ"

Tahar Valisi sözcüsü Jawad Hejri, "Çatışma devam ediyor. Taliban da ağır kayıplar verdi." dedi.

"EVLERDE SAKLANDILAR"

Taliban unsurlarının çevredeki evlerde saklandıklarını belirten Hejri, "Düşmana operasyon için orada bulunan kuvvetlerimizi pusuya düşürdüler." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.