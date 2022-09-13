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    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

    ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin kazananları görkemli bir törenle belirlendi.
    • 13.09.2022 - 10:16
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    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

    ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

    Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında olan Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

    Zendaya geceye damga vurdu

    Törene gelen isimler kırmızı halıya çıkarak davetlileri adeta büyüledi.

    Ted Lasso ve Succession dizileri en çok ödülle geceden ayrılırken, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya ise drama dalında ikinci kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alarak tarihe geçti.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #1

    İşte 74. Emmy Ödülleri’nin kazananları...

    En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak en genç Emmy ödüllü oyuncu unvanını kazanan ABD’li oyuncu Zendaya, bu yıl ikinci kez Emmy kazandı.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #2

    En İyi Erkek Oyuncu

    Ted Lasso dizisindeki rolüyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi Jason Sudeikis oldu.

    Öte yandan ABD'li oyuncu geçtiğimiz yıl da aynı kategoride ödül kazanmıştı.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #3

    Squid Game'e de ödül gitti

    Tüm dünyada fenomen haline gelen Squid Game de Emmy Ödülleri'nden ödülle ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

    Hwang Dong-hyuk ise drama dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #4

    Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

    Jean Smart, Hacks dizisindeki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #5

    Komedi Dalında En İyi Senaryo

    Quinta Brunson, Abbott Elementary adlı yapımla geceden komedi dalında En İyi Senaryo ödülüyle ayrıldı.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #6

    HBO yapımı gecede 38 ödül aldı

    Gecede en çok adaylığa sahip yapımlardan biri olan HBO yapımı Succession da geceden eli boş ayrılmadı. İngiliz oyuncu Matthew Macfadyen, dizideki rolüyle drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #7

    Dram Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Ozark dizisinde rol alan Julia Garner, drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü eve götürdü.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #8

    Mini Dizide En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    White Lotus dizisinin yıldızı Jennifer Coolidge, performansıyla bir mini dizide rol alan En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu #9


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