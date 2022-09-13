74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin kazananları görkemli bir törenle belirlendi.

ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında olan Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Zendaya geceye damga vurdu

Törene gelen isimler kırmızı halıya çıkarak davetlileri adeta büyüledi.

Ted Lasso ve Succession dizileri en çok ödülle geceden ayrılırken, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya ise drama dalında ikinci kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alarak tarihe geçti.

İşte 74. Emmy Ödülleri’nin kazananları...

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak en genç Emmy ödüllü oyuncu unvanını kazanan ABD’li oyuncu Zendaya, bu yıl ikinci kez Emmy kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu

Ted Lasso dizisindeki rolüyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi Jason Sudeikis oldu.

Öte yandan ABD'li oyuncu geçtiğimiz yıl da aynı kategoride ödül kazanmıştı.

Squid Game'e de ödül gitti

Tüm dünyada fenomen haline gelen Squid Game de Emmy Ödülleri'nden ödülle ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Hwang Dong-hyuk ise drama dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Jean Smart, Hacks dizisindeki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Komedi Dalında En İyi Senaryo

Quinta Brunson, Abbott Elementary adlı yapımla geceden komedi dalında En İyi Senaryo ödülüyle ayrıldı.

HBO yapımı gecede 38 ödül aldı

Gecede en çok adaylığa sahip yapımlardan biri olan HBO yapımı Succession da geceden eli boş ayrılmadı. İngiliz oyuncu Matthew Macfadyen, dizideki rolüyle drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Dram Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Ozark dizisinde rol alan Julia Garner, drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü eve götürdü.

Mini Dizide En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

White Lotus dizisinin yıldızı Jennifer Coolidge, performansıyla bir mini dizide rol alan En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.