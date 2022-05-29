75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Büyük bir heyecanın yaşandığı festivalde bu yıl 'Altın Palmiye'ye layık görülen film, TRT ortak yapımı filmi Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) oldu.

Cannes Film Festivali'nin bu yıl 75'incisi düzenlendi...

Fransa'nın güneyindeki festival, dün akşam Grand Lumière Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Ödülleri ise Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki 9 kişilik jüri belirledi.

Altın Palmiye

Altın Palmiye Ödülü, Ruben Östlund imzalı Triangle of Sadness filmine verildi.

Bir önceki filmi Kare‘yle (The Square, 2017) de Altın Palmiye’yi kazanan İsveçli yönetmen yeni filminde de bu başarıyı tekrarlamış oldu.

Grand Prix

İkincilik anlamına gelen Grand Prix ise Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) filmleri arasında paylaşıldı.

Jüri Ödülü

The Eight Mountains (Yön. Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch) ve EO (Yön. Jerzy Skolimowski)

En iyi yönetmen

Park Chan-Wook (Decision to Leave)

En iyi kadın oyuncu

Zar Amir-Ebrahimi (Holy Spider)

En iyi erkek oyuncu

Song Kang-ho (Broker)

En iyi senaryo

Tarik Saleh (Boy From Heaven)

75. yıl özel ödülü

Tori and Lokita / Tori et Lokita (Yön. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne)

Kısa film dalında Altın Palmiye

Kısa Film dalında 'Altın Palmiye' ödülü kazanan 'The Water Murmurs' filminin yönetmeni Jianying Chen oldu.

Şıklık yarışı

Öte yandan film endüstrisinin en prestijli festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde şıklık yarışı vardı.

Kırmızı halıda yürüyen isimler birbirinden özel tasarımlarla göz kamaştırdı.

İşte o kareler...