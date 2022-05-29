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- 75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
- 29.05.2022 - 09:56
- Güncelleme : 29.05.2022 - 09:58
Cannes Film Festivali'nin bu yıl 75'incisi düzenlendi...
Fransa'nın güneyindeki festival, dün akşam Grand Lumière Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.
Ödülleri ise Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki 9 kişilik jüri belirledi.
Altın Palmiye
Altın Palmiye Ödülü, Ruben Östlund imzalı Triangle of Sadness filmine verildi.
Bir önceki filmi Kare‘yle (The Square, 2017) de Altın Palmiye’yi kazanan İsveçli yönetmen yeni filminde de bu başarıyı tekrarlamış oldu.
Grand Prix
İkincilik anlamına gelen Grand Prix ise Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) filmleri arasında paylaşıldı.
Jüri Ödülü
The Eight Mountains (Yön. Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch) ve EO (Yön. Jerzy Skolimowski)
En iyi yönetmen
Park Chan-Wook (Decision to Leave)
En iyi kadın oyuncu
Zar Amir-Ebrahimi (Holy Spider)
En iyi erkek oyuncu
Song Kang-ho (Broker)
En iyi senaryo
Tarik Saleh (Boy From Heaven)
75. yıl özel ödülü
Tori and Lokita / Tori et Lokita (Yön. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne)
Kısa film dalında Altın Palmiye
Kısa Film dalında 'Altın Palmiye' ödülü kazanan 'The Water Murmurs' filminin yönetmeni Jianying Chen oldu.
Şıklık yarışı
Öte yandan film endüstrisinin en prestijli festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde şıklık yarışı vardı.
Kırmızı halıda yürüyen isimler birbirinden özel tasarımlarla göz kamaştırdı.
İşte o kareler...