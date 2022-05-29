Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
476.735
0.60%
BTXN Coin
12.78
0.86%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

    Büyük bir heyecanın yaşandığı festivalde bu yıl 'Altın Palmiye'ye layık görülen film, TRT ortak yapımı filmi Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) oldu.
    • 29.05.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

    Cannes Film Festivali'nin bu yıl 75'incisi düzenlendi...

    Fransa'nın güneyindeki festival, dün akşam Grand Lumière Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

    Ödülleri ise Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki 9 kişilik jüri belirledi.

    Altın Palmiye

    Altın Palmiye Ödülü, Ruben Östlund imzalı Triangle of Sadness filmine verildi.

    Bir önceki filmi Kare‘yle (The Square, 2017) de Altın Palmiye’yi kazanan İsveçli yönetmen yeni filminde de bu başarıyı tekrarlamış oldu.

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #1

    Grand Prix

    İkincilik anlamına gelen Grand Prix ise Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) filmleri arasında paylaşıldı.

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #2

    Jüri Ödülü

    The Eight Mountains (Yön. Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch) ve EO (Yön. Jerzy Skolimowski)

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #3

    En iyi yönetmen

    Park Chan-Wook (Decision to Leave)

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #4

    En iyi kadın oyuncu

    Zar Amir-Ebrahimi (Holy Spider)

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #5

    En iyi erkek oyuncu

    Song Kang-ho (Broker)

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #6

    En iyi senaryo

    Tarik Saleh (Boy From Heaven)

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #7

    75. yıl özel ödülü

    Tori and Lokita / Tori et Lokita (Yön. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne)

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #8

    Kısa film dalında Altın Palmiye

    Kısa Film dalında 'Altın Palmiye' ödülü kazanan 'The Water Murmurs' filminin yönetmeni Jianying Chen oldu.

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #9

    Şıklık yarışı

    Öte yandan film endüstrisinin en prestijli festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde şıklık yarışı vardı.

    Kırmızı halıda yürüyen isimler birbirinden özel tasarımlarla göz kamaştırdı.

    İşte o kareler...

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #10

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #11

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #12

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #13

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #14

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #15

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #16

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #17

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #18

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #19

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #20

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #21

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #22

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #23

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #24

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #25

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #26

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #27

    75. Cannes Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu #28


    İlginizi Çekebilir

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
    Ekonomi

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
    Gündem

    38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir