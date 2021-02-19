İsrail: ABD ile Arrow-4 füze savunma sitemini üzerinde çalışıyoruz

Bakanlık, Washington ile yeni nesil balistik füze savunma sistemi geliştirmek için ortak çalışma yürüttüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile yeni nesil Arrow (HITS)-4 balistik füze savunma sistemini geliştirmeye başladıklarını belirtti.

TEKNİK AÇIDAN İLERİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise yazılı bir açıklama yaparak, ABD ile ortaklaşa geliştirilen Arrow-4'ün hem teknik açıdan hem de sahada büyük bir sıçrama sağlayacağını kaydetti. İsrail, Demir Kubbe, Arrow-2 ve Arrow- 3 gibi birkaç füze savunma sistemine sahip.

173 MİLYON DOLAR AYRILDI

ABD Kongresinin Aralık 2020'de kabul ettiği 2021 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasa Tasarısında, ABD ile İsrail'in üzerinde ortak çalıştığı ve uzun menzilli karadan havaya ve havadan karaya füze tespit sisteminin de dahil olduğu Arrow Sistemlerini Geliştirme Programına 173 milyon dolar ayrılması kararlaştırılmıştı.