Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
651.500
1.58%
BTXN Coin
21.30
0.09%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

    İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 14.11.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

    İran'ın güneyi şiddetli bir depremle sarsıldı.

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

    DERİNLİĞİ 18 KİLOMETRE

    Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    İran da 6,4 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir