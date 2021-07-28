890 milyon yıl öncesine ait hayvan fosili bulundu

Kanada'nın kuzeybatısında bulunan hayvan fosili, hayvan yaşamının yüz milyonalarca yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koydu.

Kanada'da Laurentian Üniversitesi Paleontoloji ve Jeoloji Profesörü Elizabeth Turner, ülkenin kuzeybatısında yüz milyonlarca yıl önce yaşamış süngerlere ait kalıntılar buldu.

Turner, keşfedilen fosillerin sünger iskeletleri olduğunu ve hayvan yaşamını 890 milyon yıl öncesine götürebileceğini ifade etti.

''BENZERİ YOK''

Göttingen Üniversitesi Jeobiyoloji Profesörü Joachim Reitner de söz konusu bulgulara dair, "Bu (sünger) iskelet çok karakteristik ve bilinen karşılaştırılabilir benzeri yok." dedi.

EN ESKİ BULGULAR 535 MİLYON YIL ÖNCESİNE İŞARET EDİYORDU

Reitner, Turner'ın araştırmasına ilişkin makalesindeki bulguların, hayvan soyağacında da kilometre taşı olduğunu ve türün kökeninin tahmin edilenden çok daha öncesine kadar gittiğini kanıtladığını belirtti.

Süngerler, yeryüzündeki en eski hayvan türü olarak kabul edilirken bilimsel veriler bu türe ait en eski bulguların 535 milyon yıl öncesine kadar gittiğine işaret ediyordu.

SÜNGER TARİHİNİ 350 MİLYON YIL ÖNCESİNE KADAR GÖTÜREBİLİR

Araştırmaya konu olan fosillerin ise bilinen sünger tarihini yaklaşık 350 milyon yıl öncesine kadar götürebileceği kaydediliyor.

Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bulunan Dickinsonia fosili, bilinen hayvan yaşamını 558 milyon yıllık öncesine kadar götürmüştü.

Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.